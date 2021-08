Hondureña relata duro proceso de evacuación por huracán Ida: Tanto que has luchado por algo y salirte así es difícil   

Pamela Pino

LUISIANA, ESTADOS UNIDOS.-De un día para otro tomaron lo que pudieron y entre familia y compatriotas Michelle Valladares emprendió camino hacia Tampa, Florida, para huir del huracán Ida que ya tocó peligrosamente tierra en Luisiana.



Esta compatriota habló con EL HERALDO sobre lo difícil que ha sido todo el proceso de tener que salir de sus casas y dejar todo por lo que han luchado los últimos años.



"Aunque es mandatorio evacuar, muchos no lo acatan porque es bien difícil dejar tus cosas, sí, es cierto que son cosas materiales, pero tanto que has luchado por algo y salirte así, es bien difícil", dijo mientras iba rumbo a la ciudad de Tampa.

Relató que a pesar que "donde nosotros vivíamos hay un sistema de seguridad de diques, ahí no es inundable, lo que afecta bastante es la cuestión de la luz, el calor, porque te quedás sin aire acondicionado y es bien difícil que vuelva a restablecer todo de nuevo".



"En nuestro caso habían niños en la casa y por eso tuvimos que evacuar", manifestó Michelle, quien lamentó que muchas personas no quisieran salir de la ciudad de Kenner donde ella y su hermano residen desde hace unos años.

La pandemia, otro factor

Michelle cuenta que la pandemia del covid-19 también ha sido otro factor para que las personas no salgan de sus casas para resguardarse del huracán.



"La cuestión de la pandemia también está afectando bastante, la gente tiene temor a la pandemia, tiene miedo a salir y que en medio de este desorden y zozobra se infecten de coronavirus, porque el estado ha sido muy afectado por el virus, han incrementado los casos y las muertes", explicó.



Los reportes de casos pasaron de unos cientos al día, durante buena parte de la primavera y principios del verano, a miles cada día para finales de julio.



En las tres olas anteriores, las hospitalizaciones en el estado habían tocado techo en unas 2,000 o menos. Pero esa cifra superó las 3,000 personas en agosto. El sábado había casi 2,700 pacientes de covid-19 hospitalizados, lo que mantenía la presión sobre los hospitales.

Los supermercados se quedaron si agua desde el pasado jueves. Foto: Cortesía Michelle Valladares.



Caos en evacuaciones

La compatriota, además, cuenta que salir de Luisiana no ha sido nada fácil, entre conseguir gasolina, dinero y víveres la situación se ha vuelto caótica.



"La situación ha estado un poco tensa, antes de evacuar salimos a buscar gasolina y ha estado escasa y cara, la mayoría de las gasolineras estaban abarrotadas, las personas se peleaban por el combustible, solo hay combustible de 3 dólares, el más caro", manifestó.

Desde el jueves en la noche los supermercados quedaron completamente vacíos y el agua fue restringida. "Solo podías comprar dos paquetes de agua por familia, ha sido bien crítico todo", confesó.



En la ciudad de Kenner era obligatorio que desde el sábado a las 6:00 de la tarde las personas se quedarán dentro de sus casas "si te agarraban en la calle si no era porque estabas evacuando hacia otro estado la policía podía capturarlo y aplicarle la ley", contó Michelle.

Los tomó por sorpresa

"No lo teníamos planeado porque donde nosotros vivimos no había peligro de inundación, pero si se va la energía, se caen árboles, no podés salir de la casa, tampoco podés cocinar porque cortaron el gas y la luz, todo eso es muy estresante", confesó.



Agregó que "es bien difícil porque todo fue de imprevisto, nos toco a quemarropa salirnos de las casas y tener que sacar el dinero de los bancos, al menos yo no pude ir al banco".



Todos los restaurantes y locales de la zona cerraron desde el sábado al mediodía para poder dar tiempo a sus empleados de salir del estado o de abastecerse en caso de quedarse a la espera del poderoso huracán Ida.

