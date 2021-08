Partido Salvador de Honduras llega a acuerdo en Cortés  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El coordinador del Partido Salvador de Honduras, Pedro Barquero, confirmó que llegaron a un acuerdo en la planilla del departamento de Cortés y ya está inscrita, sumando así 17 en total.



"Estamos contentos y agradecidos de poder informar a la población que hemos llegado a un gran acuerdo en el departamento de Cortés entre todos los diferentes movimientos del Partido Salvador de Honduras", dijo Barquero afuera del Consejo Nacional Electoral (CNE)



"Hemos integrado una sola planilla donde fue un concenso del 100%, aprobado por todos los diferentes líderes de los diferentes movimientos, hemos venido acá -al CNE- a entregar ese acuerdo con la planilla de los diputados del departamento de Cortés y las diferentes alcaldías para las municipalidades de este departamento", detalló.

Agregó que "ya tenemos inscritos 17 departamentos, con este acuerdo y así estamos listos para este lanzamiento de campaña a partir del lunes 30 de agosto en San Pedro Sula en Expocentro a las 6:00 de la tarde".



"El Partido Salvador de Honduras está más fuerte que nunca, más unido que nunca y todas las diferentes personas que han estado con nosotros, inclusive, antes ser un partido, se sienten orgullosas", dijo.



Además, Barquero, informó que aún falta el departamento de Choluteca, pero espera dar una noticia a lo largo del fin de semana.

Amenazas de Salvador

El ingeniero Salvador Nasralla dijo este viernes que si no logra inscribir a sus planillas de diputados en todo el país declinará de su candidatura, y denunció que dentro de su propio partido tiene a "Judas" que están recibiendo billete.

Nasralla ofreció declaraciones a la emisora Radio Globo para responder a cuestionamientos internos que reclaman algunos dirigentes de Choluteca, Cortés y otros departamentos del país.

“Si en las próximas 48 horas no me inscriben las planillas yo mejor me retiro”, dijo Nasralla tras admitir que, efectivamente, hay problemas en las planillas de diputados en Choluteca, donde el comisionado Henry Osorto ocupa la posición tres, pero quiere ir en la número uno.