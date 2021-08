Artículo de Octavio Carvajal: “Tito” sopa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Políticos activos y otros ya “muertos” en sus deseos a cargos de elección popular deben, si toman consejo, recibir clases intensivas sobre dirigir redes sociales para “vender” su “perfil” con creatividad, con una pizca de ingenio, aunque sea de memoria o por joder. Ahora, buen mazo, está usando TikTok y otras mallas, a modo de tontos, charlatanes y majaderos.

A las puertas de las votaciones generales, hilo de aspirantes, sobre todo de Tegucigalpa y San Pedro Sula, hacen maromas por “verse”, según ellos, atractivos con pésimos bailes y poses circenses (entiéndase en lenguaje figurado) mirando al elector montuno, de caverna, en pleno adelanto tecnológico. Una cosa es la codicia de políticos y, otra, el sentido común del gentío.

POLVOS: Muchos deseosos aún creen que el elector “vende” su voto a cambio de “cervecitas heladas” o de “revivir” a Tiburcio Carías Andino y a otros presidentes delincuentes vistos de grandilocuentes que ni las crías de los años 60 saben quiénes fueron, a menos que hayan repasado sus fichas en ciclos de primaria y secundaria. En sus nichos retumba su hedor.

Sin chispa en sus sesos, unos se “valen” de momias que trotaron y siguen en callejas oscuras, hablando que “gracias” a su “liderazgo”, hoy, el país va por vía correcta. ¿Qué tienen que ver los años 30, los 90 o el año 2000 con la actualidad? Nada, absolutamente nada, solo que seguimos en harapos, con las mismas bullas de corrupción por doquier y todos en campaña con sus abuelos.

IDIOTAS: Volviendo al presente, las redes sociales -con todo y sus perfiles falsos- pueden “influir” para bien o para mal en toda una población, tal vez no interactiva en un cien por ciento, pero la era digital idiotizó a propios y extraños en el mundo. Subir un tuit, pegarse a Instagram, a Facebook y hacer piruetas en la apetecida TikTok, es subir o hundirse, dependiendo el arte de su actor.

En cambio, en estas tierras, ciertos políticos con serios deseos a altos cargos públicos, incluido el sillón presidencial, usan estos canales con pericia de inútiles. En lugar de sumar se restan apegos con mensajes, bailes y palabreríos insulsos, grotescos. Ahí sale uno que la hace de “boxeador”, de “borracho”, de “campesino” y, por último, totalmente destornillado, amasando pizza.

En el Instituto Nacional Agrario (INA) el político no sale como “campesino” ni aliado a grupos labriegos. Se nos dijo que tal vez tenga plantíos en su casa, que indagarán a fondo si posee tierras en el negrito…Yoro pues con su nombre y apellido no aparece como perito de pastizales. “Ha de ser un soñador, recuerde que los boxeadores deliran de tanto golpe”, nos aclaró un empleado del INA.

Hablando de entrar y sacar del poder a los cachos, un regidor liberal capitalino subió una foto suya a su cuenta de Twitter. En aparente “meditación” previo a sus ejercicios en un gimnasio, redactó el siguiente texto: “Inicio de semana y entrenamientos. Vamos a dar nuestra mejor pelea para sacar a los cachurecos corruptos”. ¡Profundo maestro! Su mensaje fue tan certero que Albert Einstein saltó de su tumba.

PUYA: Otro, pero de Libre, señaló que los azules están hurgando ¿al Estado? no, los contagios de coronavirus al llevar a la gente a estadios y otros sitios de mediano tamaño con el llamado Vacunaton y, él susodicho salta en enormes mítines de su partido en diversos lugares del país. Es otro convencido de su cómica y tonta mentira. El burro hablando de orejas. No es contigo orejón.

Un cacho, entre otros que pintamos, no para en sus tuits “exaltando” a Carías Andino y a otros ya palmados (con alma sin rumbo para no blasfemar) que el inculto político mantiene “vivos” en su muerta cabeza. “Que Carías, que Callejas” qué torpezas vemos y leemos en línea de redes sociales donde muchos políticos desatan su incultura y al mismo tiempo su amor por lo insano. ¡Ridículos!

“Alzándose” en TikTok y tras concluir una cita política, tres galanes del partido de gobierno salen tomando sopa de pollo (no es con vos). Uno con cara de dundo (sin serlo) dice que el caldo con verduras “levanta las defensas” ¿de la cárcel? no, de la salud. Otro, que no es “Tito aguacate”, cayó por inocente en el consomé. Quedamos mudos al consumir y trasladar tan brutal intelecto de esta clase de elenco. Entre más “grandes”, más grande es su tontería. Ciertamente, lo rico no quita lo pen…co.

