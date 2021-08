Sector transporte prepara protesta por estado de carretera El Paraíso-Olancho

EL PARAÍSO, HONDURAS.- Alrededor de 218 kilómetros de carretera, entre pavimentada y de tierra, se encuentran destruidos por las lluvias y el constante paso de vehículos pesados entre el sector de Jamastrán, en el municipio de Danlí, El Paraíso y el municipio de Patuca, Olancho.



La vía de comunicación está llena de agujeros que imposibilitan el tráfico fluido y donde se están registrando varios accidentes como volcamiento de camiones y rastras cargadas de productos agrícolas y materiales para la construcción.

Por la zona circulan más de 50 unidades de transporte interurbano hacia diferentes municipios de El Paraíso y Olancho.



Desde el valle de Jamastrán, en Danlí, hasta el municipio de Trojes hay 88 kilómetros y de Jamastrán hacia Patuca, en Olancho, hay 130 kilómetros que se encuentran en pésimo estado.



Desde Danlí al municipio de Trojes salen buses cada hora y hacia Patuca cada dos horas.



Debido a que esta carretera no recibe mantenimiento desde hace más de un año, los dueños del transporte interurbano han anunciado una protesta el próximo lunes, exigiendo a las alcaldías y el gobierno central la reparación inmediata de la misma.



“Esta carretera solo son baches, tiene más de un año sin repararse y por eso a cada rato hay accidentes y con estas lluvias la situación va a empeorar, por eso nos iremos a una huelga de carretera para exigir al gobierno y las alcaldías que nos reparen esta vía de comunicación”, expresó Isabel Sánchez, administradora de la empresa de transporte Banegas Exprés.

El alcalde de Patuca envió el 12 de agosto una solicitud de reparación del tramo Patuca-Danlí a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), sin embargo hasta la fecha no ha sido respondido.



A la protesta del próximo lunes se estarán sumando los transportistas de los municipios del norte de Olancho ya que siguen esperando una promesa de pavimentar 20 kilómetros de carretera del tramo de 20 kilómetros.



“El tramo de 20 kilómetros de Limones hasta el valle de Ulúa, que queda en los pueblos del norte de Olancho, se acordó con el gobierno que se iba a iniciar el 15 de julio y no sucedió”, dijo Leonel Zúniga, presidente del Consejo Regional del Transporte de Olancho.



También expresó que pedirán al gobierno cumplir con el decreto en donde se aprobaron fondos para un alivio financiero al sector transporte debido a la pandemia pero que a la fecha no han recibido ni un centavo.

