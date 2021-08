Celebran Día de los Abuelos, pilares de la familia y custodios de valores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Amor, tradición, recuerdos y consejos son algunas de las características que definen a esos seres humanos especiales que marcan las vidas de miles de niños: los abuelos.



Como cierre con broche de oro de agosto, mes de la familia, en Honduras se celebra el Día de los Abuelos el próximo 30, creado para rendir homenaje a estas personas especiales, pilares de los hogares y llenas de cariño infinito para sus nietos. Aunque en otras partes del mundo se celebra el 26 de julio, por ser el día en que la liturgia católica conmemora a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

LEA TAMBIÉN: El Distrito Central registra más de 2,600 casos de dengue en 2021



En busca de los abuelos, el equipo de EL HERALDO recorrió las históricas calles del centro de Tegucigalpa y al caminar por la plaza central se encontró con una gran afluencia de los adultos mayores.



Muchos de ellos aún realizan diversas labores para ganarse la vida, pese a que el país sigue siendo afectado por el covid-19 y este grupo poblacional es de los más vulnerables.



Una de ellas es doña Eladia Gómez, de 63 años de edad, quien se dedica a mantener limpias las calles de la zona. Era la hora de su descanso y aprovechando la sombra de un edificio de la plaza Los Dolores, mantuvo una entretenida conversación con este rotativo.



Sus ojos se iluminaban con un brillo especial cada vez que mencionaba a sus nietos, su mascarilla tapaba su sonrisa, pero su felicidad sobrepasaba cualquier cansancio del día.



“Tengo nueve nietos, pero solo convivo con cuatro de ellos, porque cuando los hijos ya buscan mujer pues se olvidan de uno, pero el amor que le tengo a todos mis nietos no se compara con nada, aunque sí me gustaría ver a los demás, porque ni me llaman”, dijo con tristeza la señora.

Muchos adultos mayores siguen trabajando para obtener su sustento diario. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO







A unos cuantos pasos de la iglesia Los Dolores, sentada en un pequeño banco y al frente su canasta de tortillas, doña Alba Acosta de 59 años contó que tiene siete hijos que le dieron 14 nietos, con los que comparte al menos una vez al mes, aún recuerda cómo fue su reacción al enterarse por primera vez que se convertiría en abuela. “El amor que le tengo a mis hijos es grande, pero el cariño y la felicidad que uno agarra con los nietos es inexplicable, cuando me dijeron que sería abuela me emocioné demasiado”, recordó mientras sus ojos café claro se llenaron de ese brillo que solo da la felicidad. Un claro ejemplo de la inmensidad del cariño de los abuelos queda evidenciado ya que sin importar la cantidad de nietos, su amor siempre estará presente. “Si uno ama a los hijos, no se imagina cuánto más se ama a los nietos, es un amor que no se puede explicar, es una sensación muy especial, yo tengo un nieto nada más y lo que más le enseñamos es que respete al adulto mayor”, compartió doña Aldania Díaz, quien con su esposo Nelson Ponce paseaban con su único nieto de seis años.

ADEMÁS: Talento y Carisma en aniversario de centro educativo Hogar de Nazaret



En esta fecha, el padre Ricardo Sevilla Chiang hace un llamado a los hondureños a valorar a los adultos mayores.



“En la sociedad hondureña es un desafío tomar en cuenta a los abuelos, es necesario retomar la importancia de los abuelos en la familia, los abuelos son el baúl de los valores éticos, morales y religiosos, donde podemos recurrir para rescatar esta sociedad que se está perdiendo”, dijo.



Según datos de la Dirección General de Adulto Mayor (Digam), solo en el departamento de Francisco Morazán residen 104,324 adultos mayores.



Hasta la fecha, la Digam contabiliza 542,712 adultos mayores jubilados en el país, de los cuales 256,020, que representa un 47%, son hombres y 286,691, es decir el 53%, son mujeres. Las cifras detallan que el 46% corresponde al área urbana y el 56% al área rural.

Los adultos mayores en el país suman más de 542 mil personas, de los cuales el 53% son mujeres; la mayoría viven en la zona rural del territorio nacional. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO Los adultos mayores en el país suman más de 542 mil personas, de los cuales el 53% son mujeres; la mayoría viven en la zona rural del territorio nacional. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO





En lo que concierne a la pandemia, en este 2021, según informes de la Secretaría de Salud (Sesal), del total de casos confirmados por covid-19 el 14.02% se registra en la población entre las edades de 61 años en adelante.

VEA: La aduana del aeropuerto Toncontín mantendrá sus operaciones