Cártel de Los Zetas libera a dos hondureños tras cobrar rescate de 170 mil lempiras en México  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de que la familia pagó alrededor de 170 mil lempiras, el cártel de Los Zetas de México liberó a dos hondureños que llevaban varios días secuestrados.



En dólares fueron 7,000, pero al hacer la conversión son 170,000 lempiras los que se le pagó a esa organización criminal mexicana a cambio de la libertad de los compatriotas que ya están en Honduras.



Imágenes de los migrantes degustando alimentos confirmaron que recobraron su libertad, después de que circularan fotografías en los últimos días mientras los catrachos eran amenazados con armas por los delincuentes.



Fueron retenidos en algún punto de la geografía mexicana desde hace varias semanas. Posteriormente, los secuestradores se comunicaron con los familiares de los migrantes en Honduras, exigiendo esa suma de dinero.



Enviaban videos atemorizando a los migrantes; los golpeaban y proclamaban que de no efectuarse el pago, les quitarían la vida violentamente.



Los hondureños son originarios de la comunidad de El Jobo, Nacaome, Valle, en el sur de Honduras. Migraron hacia Estados Unidos atravesando territorio de El Salvador, Guatemala y México, pero fueron retenidos por miembros de esa organización delictiva en este último país.



La hermana de los migrantes, Keyla García, contó al informativo Hoy Mismo que Los Zetas llamaban a la familia a diario para darles un ultimátum de pago".



Los hondureños fueron liberados y regresaron a Honduras, aunque se desconocen mayores detalles.



