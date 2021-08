Nasralla advierte que renunciará si el CNE no inscribe sus planillas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ingeniero Salvador Nasralla dijo este viernes que si no logra inscribir a sus planillas de diputados en todo el país declinará de su candidatura, y denunció que dentro de su propio partido tiene a Judas que están recibiendo billete.



Nasralla ofreció declaraciones a la emisora Radio Globo para responder a cuestionamientos internos que reclaman algunos dirigentes de Choluteca, Cortés y otros departamentos del país.

“Si en las próximas 48 horas no me inscriben las planillas yo mejor me retiro”, dijo Nasralla tras admitir que, efectivamente, hay problemas en las planillas de diputados en Choluteca, donde el comisionado Henry Osorto ocupa la posición tres, pero quiere ir en la número uno.



También tiene problemas en la planilla de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, donde el empresario Roberto Contreras, enfrenta una disputa interna de dirigentes del Partido Salvador de Honduras. Contreras dice que mejor se irá en una candidatura independiente.



Nasralla acusó al abogado René Adán Tomé de recibir línea de los tres partidos que integran el Consejo Nacional Electoral (CNE) para no inscribir sus planillas. Tomé ha procedido a impugnar las planillas en 16 departamentos. Tomé es dirigente activo del partido del presentador de televisión.

“Yo solo no voy a participar", dice, "no me interesa”. “Yo voy con el objetivo para cambiar a Honduras y tengo que llegar con diputados para salvar a Honduras”, dijo Nasralla. “Yo no participo solo, como lo está haciendo El Perro (Milton Benítez) o el coronel (en realidad es capitán Santos Orellana), yo no”.



Acostumbrado a disparar, Nasralla asegura que “hay billete de por medio (para no inscribir sus candidatos)” sin precisar. “No quieren que llegue gente decente. Hay personas dentro del partido que están recibiendo fuertes cantidades de dinero”, acusó a sus propios partidarios.

El candidato presidencial dice que Jesucristo tuvo traidores, cómo no va a tener él, que es una persona corriente. “Sí tengo unos Judas, los tengo identificados”, dice Nasralla que en todo momento se negó identificarlos.



Según Nasralla, él encabeza las encuestas y cada día crece y por eso el CNE no le quiere inscribir a sus planillas.

Las impugnaciones al PSH

La reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que inscribió las planillas de diputados de 16 departamentos del Partido Salvador de Honduras (PSH) fue impugnada el lunes por otro grupo disidente.

El compareciente ante el CNE, René Adán Tomé, en su escrito manifestó que ninguna nómina debió ser aprobada porque todas adolecen de actas donde se haga constar que los aspirantes fueron electos en asambleas como mandan los estatutos.

El presidenciable ignoró a la oposición y los estatutos de su partido y conformó las planillas de dedo, según los reclamantes. Por su parte, el coordinador de la campaña del PSH, Pedro Barquero, informó que las planillas están bien y los ajustes que se les pidió serían entregados el martes al CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció el pasado 16 de agosto la inscripción de la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH) conformada por el Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

La alianza entre ambas fuerzas políticas se anunció horas antes de la convocatoria a las elecciones generales realizada el pasado mayo, pero fue hasta el lunes anterior cuando logró su validación por el ente electoral.