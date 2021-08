¿Se comprometió con Shawn Mendes? Camila Cabello luce anillo de compromiso

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un anillo de compromiso captado en la mano izquierda de Camila Cabello tiene a la cantante cubano-mexicana y a su novio Shawn Mendes en el ojo del huracán y todos se preguntan si se han comprometido.

Camila Cabello tuvo la oportunidad de aclarar los rumores del compromiso durante el show del jueves de The Tonight Show, con Jimmy Fallon.

"¿Shawn Mendes te pidió que te casaras con él?", le preguntó Fallon luego de mostrarle el video de TikTok en el que salía con el anillo en la mano.

"No me ha pedido que me case con él y no estoy comprometida", respondió de inmediato la joven.



"Lo juro por Dios, no sé en qué mano está el anillo de compromiso, así que a veces simplemente lo pongo en el dedo anular", dijo la intérprete de "No te vayas todavía".

"¿Qué mano es la mano del compromiso? Porque no lo sé. Mis padres están casados ​​y ambos perdieron sus anillos, así que mi madre tampoco pudo decírmelo", le dijo a Fallon la cantante de 24 años.

"¿Es la mano izquierda o derecha?", respondió Fallon. "Sí, creo que es la izquierda".



"¡Ni siquiera lo sabes!", dijo Cabello a modo de broma. "¿Ves? ¿Es esto de conocimiento común?… Suenas inseguro".

