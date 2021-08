El Distrito Central registra más de 2,600 casos de dengue en 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dengue es una enfermedad que sigue afectando la salud de los capitalinos y a la fecha ya se acumulan más de 2,600 casos.



Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) revelaron a EL HERALDO que el Distrito Central tiene hasta la Semana Epidemiológica (SE) 32 (del 8 al 14 de agosto) 2,570 casos de dengue no grave y 51 de grave.



Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, manifestó que los casos no graves se han reducido un 47 por ciento en comparación a la misma fecha del año anterior.



Es decir que en la SE 32 de 2020 había 4,820 incidencias de no grave, lo que revela 2,250 casos menos.

LEA: En 25 colonias de la capital se reportaron más casos de dengue



En relación al dengue grave, se redujo un 68 por ciento, ya que registró 162 casos, lo que indica que la reducción es de 111 casos.



Al igual se reporta dos muertes confirmadas este año. “Como ahora hay gente en las viviendas algo hacen y eso da resultado.



Aunque en temporada de lluvias sube la creación de criaderos”, dijo Bock.

ADEMÁS: Bajos ingresos en triajes del Distrito Central pausan la megasala covid