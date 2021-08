Por falta de fondos cierra por segunda ocasión el triaje de Ojojona

OJOJONA, HONDURAS.- Cuatro meses después se repite la historia en el centro de triaje del municipio de Ojojona, por la falta de fondos del gobierno cierran las atenciones médicas para los pacientes con sintomatología de covid-19.



El portón principal del centro de atención temprana lució el miércoles de esta semana con un cartel pegado que informa que el centro de triaje estará cerrado hasta nuevo aviso.



VEA: ¿Cómo puedo recuperar mi Documento Nacional de Identificación en caso de extravío?



La última vez que permaneció cerrado este triaje fue a inicios de abril de este año por la misma causa que está cerrado ahora, porque no han recibido el desembolso de fondos de gobierno, según la denuncia de personal médico de este lugar.



Ante el cierre provisional, los cerca de 13 mil habitantes del pueblo con encanto, que se ubica al sur del país a unos 32 kilómetros de Tegucigalpa, tendrán que buscar atención médica en triajes que se ubican en los municipios vecinos, como Santa Ana, la capital, entre otros.



Sin embargo, esta no es la solución al problema, ya que personal del triaje de Ojojona, asegura que les regresan a algunos habitantes, con la excusa de que el municipio turístico cuenta con triaje.



“El impacto del cierre del triaje nos va a afectar porque tenemos una positividad elevada, más del 65 por ciento en zona centro y en aldeas y esto nos preocupa porque un día antes del cierre hicimos pruebas de hisopado, si salen positivos no sabemos cómo entregarles el tratamiento o darles seguimiento con todo el proceso”, lamentó Catherin Henríquez, estadigrafa del triaje.



ADEMÁS: ¿Quiénes son los hondureños acusados en el nuevo requerimiento fiscal por saqueo al IHSS?



Este triaje refería a la semana un promedio de dos a tres pacientes a los hospitales o salas de estabilización de los centros capitalinos y brindaba atención de 20 a 35 personas diarias.



“Eso nos preocupa porque no estamos en las condiciones de cerrar el triaje, aunque ha tenido todos sus suministros porque la Alcaldía Municipal se ha preocupado por eso con fondos municipales y con donaciones que hemos recibido. Necesitamos tener abierto el triaje”, aseguró.



Las diez personas que conforman el personal del triaje no han recibido el pago desde hace un mes, entre ellos hay médicos, enfermeras, aseadoras y vigilantes.



“Los más afectados son las personas de las aldeas, porque caminan hasta horas para venir a consulta, en cambio las personas del centro se pueden movilizar”, lamentó.



Según autoridades edilicias, les informaron que a mediados de septiembre les realizarán los desembolsos para que vuelva a funcionar el triaje, pero esto genera preocupación, ya que serían más de dos semanas sin atenciones, temen que se genere un rebrote de casos de coronavirus.



En el municipio hay más de 150 personas positivas de covid-19 y entre 25 a 30 fallecidos, según personal del triaje.



DE INTERÉS: Retorno a las aulas de clase genera zozobra y más gasto a familias hondureñas