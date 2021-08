TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Finanzas, Marco Midence, afirmó que Honduras tuvo un tipo de “blindaje de recursos” al no pagar por adelantado las 4.2 millones de dosis anticovid, Sputnik V, que negoció con Rusia.



El aspirante a diputado afirmó hace dos semanas que hubo críticas “porque no pagamos adelantado, pero es un tema de producción, ahora que hemos pagado solo lo que han enviado vemos que hubo un blindaje de recursos”.



El exfuncionario se refirió a la tardanza en la entrega de las 40 mil dosis del componente B -que para ese entonces no habían llegado al país- por lo que aseguró que “no hay ningún perjuicio económico”, es decir, que si no se concretaba antes de culminar el intervalo entre la primera y segunda vacuna (tres meses) no había ninguna afectación económica para el país.



“Cuando recibimos el lote de vacunas se verifica la calidad y la entrega, una vez verificado se hace el pago; no hay pago por adelantado y no hay pago más que de lo recibido”, puntualizó.



El equipo de Fact checking de EL HERALDO investigó y entrevistó a expertos en la materia para saber si efectivamente el contrato entre Honduras y Rusia permite un “blindaje de recursos”.

¿Qué dice el contrato?

El inciso 2.6 del contrato que firmó Honduras y Rusia a inicios de marzo detalla que las vacunas fueron negociadas en dólares: el precio unitario es de 9.95 dólares por inmunizante y 19.90 dólares por el esquema completo (dos dosis).



Asimismo, muestra que Honduras negoció 4,230,000 dosis, la mitad (2,115,000) del componente A y la misma cantidad del componente B.



Por esas dosis el país pagará unos 1,011.3 millones de lempiras o el equivalente a 41.7 millones de dólares.



El inciso 2.7 señala que la compra es una obligación de “tomar o pagar”, de tal manera que el comprador (la Secretaría de Salud) está absoluta e irrevocablemente obligado a aceptar y pagar la cantidad comprometida durante el periodo y al precio establecido.



En caso de que el comprador no pida la cantidad comprometida, de igual manera está obligado a pagar el 100% del importe total.



En el inciso 2.8, ambas partes acordaron que el comprador deberá pagar el 50% del precio de cada lote comprometido antes del envío de los productos. El otro 50% se transferirá a una cuenta bancaria del vendedor dentro de los cinco días hábiles tras recibir el producto.



“No se puede hacer ningún suministro bajo las respectivas especificaciones a menos que el comprador ejecute el pago anticipado”, precisa el documento.



“La parte restante del precio de compra para el suministro de los productos se abonará en un plazo de cinco días a partir de la fecha de recepción de los suministros respectivos de productos en virtud de la especificación respectiva”, indica.

Ver el el contrato de compra de 4.2 millones de dosis de Sputnik V

Dosis recibidas

Bajo este esquema, Honduras ya recibió 86 mil inoculantes de los 4.2 millones, lo que apenas representa el 2.4% de lo pactado a inicios de marzo.



Las vacunas fueron enviadas en cuatro entregas: la primera de 6,000 dosis, la segunda de 40 mil (componente A), 20 mil que llegaron el pasado 14 de agosto (componente B) y otras 20 mil -del mismo componente- que se recibieron siete días después.



Sobre las últimas dos entregas hubo zozobra entre la población, ya que en junio Rusia afirmó que no enviaría vacunas del componente B al mercado externo porque la prioridad era inmunizar a su población.



Las dosis llegaron al país una semana antes de que se culminara el intervalo entre la primera y segunda vacuna (tres meses).

Pagos realizados

EL HERALDO intentó contactar a Luis Mata, secretario de Finanzas, para conocer detalles sobre los pagos realizados hasta el momento por las 86 mil dosis recibidas, pero no tuvo respuesta. Debido a la cláusula de secretividad, los desembolsos tampoco están disponibles en el Portal de Transparencia.



Si hacemos una simple operación matemática y multiplicamos las 86 mil dosis recibidas por el precio unitario (9.95 dólares), significa que el país canceló aproximadamente 855,700 dólares (equivalente a 20,324,492 lempiras, al cambio actual).



Si tomamos en cuenta el contrato, significa que la mitad de estos inmunizantes fueron pagados antes del envío y la otra mitad una semana después, lo que no se puede catalogar como “blindaje”, según afirmó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo.



La experta dijo que el contrato permite un “semi blindaje”, sobre todo si no hay una cláusula de salvaguarda que garantice que después de pagar el 50% del total del dinero se recibirá el producto.



“Estamos confiando en que ellos van a cumplir ese compromiso a la semana siguiente y puede ser que ellos estén a toda la buena disposición de cumplirlo, que tengan listas las vacunas y que solo sea el tiempo en que las van a enviar pero existen otro tipos de imprevistos”, cuestionó.



Añadió que cuando se habla de un blindaje completo, se refiere al pago después de recibir el producto.



El contrato solamente habla -en el inciso 6.1- de la responsabilidad a la que se excluye el vendedor (Empresa de Responsabilidad Limitada Vacuna Humana) por cualquier acción que esté fuera de su control razonable y resalta que “siempre que el vendedor actúe de buena fe”.



No obstante, en ningún otro punto se menciona, por ejemplo, un tipo de indemnización en caso de que el país pague la mitad del dinero por el producto y nunca llegue; en dicho caso Honduras sería la más perjudicada.

El mismo contrato señala que el proveedor no se hace responsable de ningún retraso en el suministro de la vacuna si se debe a interrupción o falta de producción.



Además, específicamente en el inciso 2.4 alude a la completa libertad al vendedor para entregar los productos. “El vendedor tiene derecho a entregar el componente uno y componente dos del producto por separado”, menciona.



En la parte de las responsabilidades del contrato, se exime por completo al vendedor de pérdidas indirectas, pérdida de ingresos, de ganancias, pérdida imputada al valor tiempo de dinero y cuestiones relativas a la reputación.

¿Qué es el blindaje de recursos?

En palabras del doctor en economía, Claudio Salgado, cuando hablamos de blindaje de recursos nos referimos a aquellos fondos que no pueden ser destinados para otros fines que no sean para lo que fueron aprobados, en este caso, la adquisición de las vacunas Sputnik V.



Midence, por su parte, lo definió como el acuerdo de no pagar por adelantado. “La negociación va pactada en el sentido que pagamos lo que recibimos entonces solo se paga el lote recibido”, dijo.



Según el exfuncionario, la decisión se tomó a raíz de las experiencias anteriores, como el caso de los hospitales móviles que se pagaron antes de ser enviados al país y cuando fueron entregados y revisados estaban incompletos, en mal estado o con equipo diferentes a los que prometió el proveedor.



La abogada del Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Blanca Elvir, consideró “coherente y apropiado” que después la adquisición de los hospitales móviles quisieran buscar algún mecanismo para que las compras no representaran un riesgo de estafa para el estado de Honduras.



“Dada la naturaleza de estas compras que representan el acceso que va a tener la población a la segunda dosis, estos mecanismos de blindaje debieron haber sido considerados dentro de los instrumentos contractuales a través de cláusulas y salvaguardas para garantizar que se entregarán la totalidad de vacunas pagadas”, detalló.



Ismael Zepeda, economista del Fosdeh, no coincidió con estas declaraciones, ya que -para él- se trata de una reserva de esos recursos que debieron verse reflejados en la Secretaría de Salud o en la Secretaría de Finanzas.



“Por eso es que creemos que al final, los mecanismos de blindaje son más una ilusión, un espejismo que nos mencionan los ministros de Finanzas con sus directrices de parte del Poder Ejecutivo”, expresó.

Conclusión

Según las opiniones de los expertos, para que exista un “blindaje de recursos” se debió considerar cláusulas y salvaguardas para garantizar que se entregará la totalidad de vacunas y luego se pagara, por lo que el contrato que firmó Honduras y Rusia solo permite un semi blindaje.



El contrato menciona que el país debe pagar un 50% del producto antes del envío y el otro 50% cinco días después de recibirlo, contrario a lo que expresó el exministro de Finanzas, Marco Midence, de que “no hay pago por adelantado”.



“No se puede hacer ningún suministro bajo las respectivas especificaciones a menos que el comprador ejecute el pago anticipado”, precisa el documento.



Además, en el contrato no hay ninguna cláusula de salvaguarda que garantice que una vez pagado el 50% producto, y que al surgir cualquier tipo de imprevisto, la empresa se hará responsable o habrá una indemnización para el comprador. Al contrario, la empresa se exime de todo tipo de responsabilidades.



Por lo tanto, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO califica como Falso la declaración del exministro de Finanzas de que hubo un “blindaje de recursos” al no pagar por adelantado las vacunas Sputnik V.