Diez centros educativos de Francisco Morazán llamados a clases semipresenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Educación ya hizo pública la lista de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales donde se ha realizado el proceso de supervisión para corroborar que cuentan con las condiciones para un progresivo retorno seguro a las aulas de clases.

En total, son 133 centros educativos gubernamentales distribuidos en 51 municipios a nivel nacional. El ministro Arnaldo Bueso sostuvo que uno de los criterios base para tomar en cuenta a los sectores es el índice de riesgo de bajo contagio de 0 a 3, mismo que proporcionó la Secretaría de Salud.

En Francisco Morazán, diez centros de educación gubernamentales distribuidos en los municipios de Maraita, Orica, San Miguelito y La Libertad cuentan con las condiciones para iniciar la semipresencialidad:

Maraita:

- Juan Ramón Molina: (nivel básica) 7 docentes, 138 educandos, 1 % indicador de riesgo.

- Francisco Morazán: básica, 6 docentes, 115 alumnos, 1 %

- Luis Landa: básica, 4 docentes, 52 alumnos, 1 %

- Lempira: media, 15 docentes, 112 alumnos

Orica

-12 de Octubre: básica, 7 docentes, 170 alumnos, 3 %

- Francisco Morazán: básica, 12 docentes, 202 alumnos, 3 %

- Rubén Martínez Rodas: básica, 6 docentes, 61 alumnos 3 %

- Miguel paz Barahona: básica, 4 docentes, 40 alumnos, 3 %

La Libertad

-Instituto Polivalente La Libertad: media, 17 docentes, 183 alumnos 0 %

San Miguelito

- CEMG Carlos Roberto Flores Facusse: media, 13 docentes, 126 alumnos, 0 %

A esos centros se suman dos no gubernamentales; uno de ellos del Distrito Central y el segundo de Tatumbla, Francisco Morazán.

Distrito central

-Escuela Ara Macao Honduras: 54 alumnos matriculados, todos recibirán educación semipresencial, personal docente 12 (todos vacunados)

Tatumbla

- Ebenezer Christian School: 35 matriculados (todos asistirán a la semipresencialidad), 8 docentes.

De este último, EL HERALDO se contactó con David Mejía, encargado de brindar información sobre matrícula y detalló que solo cuentan con 8 alumnos matriculados en preescolar y todos los padres de familia dieron el visto bueno para iniciar con la semipresencialidad.

Las condiciones sanitarias y de hacinamientos son algunas de las principales preocupaciones ante la convocatoria a clases. Foto: EL HERALDO





“Hace un mes, aproximadamente enviamos la solicitud a Sinager, ya hemos recibido visitas de las autoridades y solo esperamos la autorización final para iniciar la próxima semana”, dijo Mejía.



Para aplicar al mecanismo, las autoridades de ese centro educativo privado, tuvieron que hacer algunas remodelaciones en sus instalaciones como la ampliación de aulas. Además, los pequeños solo asistirán tres veces a la semana por tres horas cada día.

En el olvido

En la capital, hay un significativo número de centros educativos que carecen de buena infraestructura y saneamiento para dejar a un lado la virtualidad y retornar a las aulas. Ejemplo de ello es el Centro Básico Generación 2000, ubicado en la colonia que lleva ese mismo nombre, aledaña a la Nueva Capital.



En ese centro educativo carecen de servicio de alcantarillado y sus instalaciones son de madera, sin mencionar que no cuentan con buena señal para acogerse a la modalidad virtual.



“Al menos 140 alumnos no tienen conectividad, solo 85 estudiantes reciben tareas vía Whatsapp”, dijo a EL HERALDO su director Carlos Madrid. Ante ese escenario, se recibe un reforzamiento dos veces a la semana en las instalaciones de la escuela.

A los problemas tecnológicos se suman los de infraestructura y servicios, pues muchos de los centros educativos no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad. Foto: EL HERALDO







“Nosotros lo hacemos por amor a los niños, porque no estamos autorizados para regresar a las aulas, pero si se da la semipresencialidad, aumentaremos una hora de clases, es decir, si antes veníamos dos horas, podríamos hacerlo por 3 o 4 horas”, agregó Madrid.



De su lado, Onán Cálix, Primer Colegios Magisterial de Honduras (PRICMAH), aplaudió la acción de Educación de revelar la lista. Ahora como gremio se darán a la tarea de corroborar que esos centros educativos cumplen todos los requisitos para regresar a las aulas.



“Qué bien que la Secretaría de Educación ya compartió el listado, pero vamos a verificar que los compañeros tengan ambas dosis y que haya todas las medidas de bioseguridad y si se cumplen todos los requisitos, los compañeros no se van a oponer para regresar a los centros educativos”, indicó.



Pese a ello, el dirigente magisterial solicitó a las autoridades que publiquen ese listado en un oficio magisterial. “Si no lo hacen de esa manera, sentimos que están haciendo las de Poncio Pilato lavándose las manos y diciendo que la responsabilidad recae sobre los docente y padres de familia. Si el centro educativo no cumpla las medidas, haremos un llamado para que los compañeros no asistan”, insistió.



Hasta la fecha, en el Distrito Central ningún centro educativo tiene el permiso de Sinager para iniciar con la semipresencialidad.

