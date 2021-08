Capturan a migrante hondureña cuando llevaba a su bebé a un hospital en México  

TLAXCALA, MÉXICO.- Una migrante hondureña fue capturada junto a su bebé por las autoridades de México, justo cuando buscaba asistencia médica en un hospital público porque su hijo estaba enfermo.



Sin embargo, en una entrevista que la compatriota concedió a HRN, explicó que está recluida de manera ilegal junto a su bebé en una casa del estado de Tlaxcala.



Merlin Ondina Sorto es el nombre de la afectada que no la está pasando nada bien en tierras extranjeras.

Testimonio

Según testimonio de Sorto, en su paso por Tlaxcala su bebé se enfermó por lo que decidió acudir a un centro hospitalario de la zona. Los médicos atendieron al menor y le detectaron una inflamación de faringe.



"El niño se me enfermó y yo busqué ayuda y me fui al hospital público de Tlaxcala, al niño se le había inflamado la faringe, pero los médicos me reportaron a la Procuraduría para la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes", contó la afectada.



Poco después, las autoridades de la Procuraduría para la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes llegaron al hospital y la llevaron junto a su vástago a una casa en forma de detención.



"Estoy encerrada junto a Keyli y su bebé que son de Olancho, estamos en casa por cárcel, no podemos salir a ningún lado, hay personas vigilando la casa", relató Merlin.



En ese sentido, solicitó a las autoridades hondureñas intervenir en la situación para que las dejen en libertad en el lugar o les permitan regresar a Honduras.



"Ya llevamos 22 días encerradas, solo estoy yo y la otra muchacha y no queremos ir para Honduras", dijo la mujer.



Merlin Ondina Sorto salió del territorio hondureño el pasado 15 de julio en busca del sueño americano, el cual se ha vuelto una pesadilla.