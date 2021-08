EEH pide informes a la SAPP para la subsanación del contrato

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) tiene cuatro días hábiles para responder si ha cumplido o no las metas del contrato de operación del sistema de distribución de la ENEE.



El presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), Leo Castellón, anunció el pasado 17 de agosto las causas de intervención y el plazo de subsanación en relación al contrato para la distribución y flujo financiero que mantiene con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.



EL HERALDO conoció de fuentes oficiales que EEH solicitó informes técnicos a la SAPP y que fueron entregados el miércoles.



Agregaron que el consorcio alista los argumentos técnicos para responder que ha cumplido con la reducción de pérdidas y con la mora heredada de la ENEE.



Los informantes explicaron que subsanar no es sancionar o penalizar al operador privado. Sin embargo, si EEH no logra justificar el incumplimiento de las metas, la SAPP deberá intervenir el contrato.

Las metas

No obstante, los informes mensuales de Manitoba Hydro International (MHI) señalan que EEH no ha logrado bajar las pérdidas de 31.95% a 18.95% en cuatro años de operación (noviembre de 2016 a noviembre de 2020), ya que a noviembre del año pasado el resultado fue de 35.12%.



A junio de 2021 las pérdidas fueron de 33.27%.



Respecto a la mora de la ENEE, ha bajado de 7,122 a 3,826 millones de lempiras, o sea, 3,296 millones.



En cuanto a la inversión, de los 358 millones de dólares al quinto año de operación solo se han ejecutado 140 millones. Esas son las metas que la SAPP ha solicitado a EEH que justifique hasta el 31 de agosto.

