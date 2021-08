"No sé qué hacer, me gustaría llegar a casa y encontrarte ahí": Desgarradoras palabras del esposo de Susely Rodríguez

CORTÉS, HONDURAS.- Las palabras no fueron suficientes para expresar el dolor y la tristeza que trajo consigo la muerte de Susely Rodríguez, una madre hondureña infectada con covid-19 que falleció lamentablemente este martes tras dar a luz a su bebé en la zona norte de Honduras.

Su esposo Luis Maldonado, quien documentó a través de fotografías la felicidad que los embargaba por el nacimiento de su segunda hija, no pudo evitar dedicarle a su amada un sentido y desgarrador mensaje, donde manifestó el profundo amor que le profesaba y el agradecimiento por haber compartido seis años de su vida juntos.

Durante los días previos a su muerte, Maldonado estuvo informando a todos sus familiares, amistades y conocidos sobre el avance en la salud de su esposa, quien comenzó a presentar síntomas del letal virus desde el pasado martes.

El sábado fue ingresada de emergencia al Hospital Leonardo Martínez, pero para el domingo su situación ya se diagnosticaba como crítica.

"Gracias a Dios ya logramos que la ingresarán al Leonardo, luchamos y luchamos hasta que la ingresaron, con la ayuda de los doctores y la insistencia nuestra. Mi esposa ingresó con daño en los pulmones, de 25% en uno y de 30 a 40% en el otro. La bebé Hannah está super bien, los doctores sorprendidos porque no paraba de moverse", escribió Maldonado el 22 de agosto. Dos días antes de la devastadora noticia de su muerte.



Confiando y la fe puesta en Dios, la familia de Susely -de 37 años de edad- nunca perdió la esperanza de que la hondureña pudiera salir con vida de la terrible enfermedad, pues se mostró optimista mientras estaba hospitalizada.

"Dios nunca nos ha dejado, en ningún momento, nos ha dado las fuerzas al doble para poder soportar esta prueba. Pero debemos seguir orando por mi esposa, sabemos que Dios tiene un gran propósito y que él en su perfecta voluntad ya nos dio la victoria. Les pido con todo mi corazón que sigamos orando por la vida de mi esposa y nuestra bebé, convencidos de ya somos victoriosos", concluyó una de las publicaciones junto a una dulce imagen de Susely abrazando al bebé, aún en su vientre.

Fotografía que inmortalizó a Susely junto a su pequeña Hannah, días antes de nacer.



Un martes trágico e inolvidable

Para el lunes, Susely tuvo que ser intervenida con el fin de realizarle una cesárea, pues era poco probable que pudiera dar a luz de forma natural en sus condiciones. La pequeña Hannah Zoé nació muy bien de salud, sin embargo, su madre entró en estado de gravedad.

La hondureña perdió la vida a las 10:30 a. m. del martes. No obstante, su esposo fue notificado de la terrible noticia hasta media hora después.

"Hoy ha sido un día muy duro, jamás imaginé que esto terminaría así. Te amo tanto mi amor que nunca olvidaré cada momento que vivimos juntos, momentos que me llenaron de mucho amor y que marcaron mi vida para siempre", expresó Luis dando a conocer el deceso de su amada esposa.



En un segundo párrafo manifestó: "Me hubiera encantando llegar a viejitos y ver a nuestras hijas crecer y realizadas, hoy me tocará solito, lucharé y me esforzaré por darles lo mejor cada día de mi vida para honrar tu memoria mi amor".



La publicación fue acompañada de una gran cantidad de muestras de pesar, procedentes de aquellos que más les querían y le conocían.

Pero las desgarradoras palabras dedicadas a Susely no terminaron ahí. Su compañero de hogar y padre de sus hijas, externó que desde ya la extrañaba y que la seguiría amando por el resto de sus días.

"Te estoy extrañando exagerado, no sé qué hacer, me gustaría llegar a casa y encontrarte ahí. Solo puedo decir que estos seis años que estuviste aquí conmigo, fueron los años más hermosos de mi vida. ¡TE AMO POR SIEMPRE MI AMOR!", finalizó diciendo Maldonado.



