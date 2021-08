Triajes capitalinos no reportan muertes por covid-19 durante la última semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los resultados dejan de ser grises en los centros de triaje de la capital tras no registrar ninguna muerte en la última semana. Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) detallaron a EL HERALDO que en la Semana Epidemiológica (SE) 33 -que comprende del 15 al 21 de agosto- no se reportó ningún fallecimiento por covid-19 en los seis centros de triaje de la capital.



Esta situación no se reportaba desde hace varias semana, ya que los triajes se registraban de tres a siete muertes semanales.



El doctor Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, informó que en total hay 53 muertes en los centros de triaje, de estas 40 personas murieron durante este año y 13 fallecieron en 2020.



Es decir que las muertes en los triajes aumentaron este año un 32 por ciento.

LEA: Bajos ingresos en triajes del Distrito Central pausan la megasala covid



El galeno explicó que la reducción se debe a la condición que presentan los pacientes, pues en las últimas semanas llegan a tiempo y la mayoría de los ingresados se encuentran estables y una pequeña parte de moderado a severo.



Bock comentó que aunque hayan reforzado los triajes de los alrededores de la capital siempre acude un 20 o 30 por ciento de pacientes de los municipios aledaños a la ciudad. Para Juan Carlos Guevara, coordinador del triaje del Instituto Milla Selva, es alentador no reportar ningún deceso en una semana, porque cuando hay es por falta de cupos en los hospitales o porque vienen complicados. “Nosotros dependemos de los cupos de hospitales para referir a los pacientes que están graves, cuando no, nosotros nos vemos en la necesidad de tenerlos por más de 24 o 48 horas, y hasta cinco días”, dijo.

TAMBIÉN: No se respeta protocolo de bioseguridad en el transporte urbano de la capital

Atención e ingresos

A los reportes de los triajes se suma un leve aumento de atenciones de un tres por ciento.



La entidad sanitaria reportó que estos centros atendieron en la SE 33 a 12,019 pacientes, es decir que se atendió 324 consultas más en comparación a la SE 32 (comprende del 8 al 14 de agosto), cuando se recibió a 11,695 enfermos por covid-19.



A diario llegan a los triajes más de 200 pacientes en busca de un diagnóstico. Por su parte, los ingresos a las salas de estabilización se redujeron en un siete por ciento, ya que en la SE 33 reportaron 234 pacientes estabilizados, lo que indica que ingresaron 17 pacientes menos en comparación a la SE 32 cuando se estabilizó a 251 personas.

ADEMÁS: Triajes capitalinos agilizan atención tras baja de estabilizaciones por covid-19