Vacunación anticovid da un respiro a triajes pero hospitales siguen saturados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 1,434 pacientes ingresados a centros asistenciales del país batallan contra el covid-19 para salir con vida.



Pese a que ya se está vacunando contra la enfermedad viral, los hospitales siguen saturados de afectados por el virus.



Del total de hospitalizados, 1,169 permanecen en centros de la red hospitalaria pública, de los cuales 589 están estables, 336 están graves, 165 en condición crítica y 79 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Actualmente, hay una capacidad para albergar a 1,517 pacientes, es decir que hay 427 camas disponibles, lo que significa un 72% de ocupación hospitalaria.

En cuanto a UCI, hay una capacidad de 90 camas habilitadas, de las cuales 11 están disponibles, con un 88% de ocupación en esta área.



Mientras que en los hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hay 265 pacientes ingresados, de los cuales siete están en UCI.



Médicos han identificado que la mayoría de ingresos son personas que no se han vacunado o tienen una sola dosis, pues un esquema incompleto no garantiza la inmunidad ante el virus.



Los principales hospitales del país mantienen su capacidad entre el 90% y arriba del 100%, porque a diario los centros de triaje están refiriendo pacientes afectados.

A las embarazadas se les vacuna con dosis de Pfizer. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Reducción en triajes

Rony Antúnez, coordinador de los centros de triaje de la capital, informó que tienen 17 pacientes en estabilización y 187 camas disponibles, lo que refleja una ocupación del 6.9%. “Tenemos una ocupación sumamente baja, esto a nivel de triajes, pero esto no es para confiarse porque los hospitales continúan llenos y ahí es el destino final del paciente”, indicó Antúnez.



El galeno agregó que antes se refería a hospitales al 73% de pacientes que se atendían en consulta externa en triajes y ahora solo se está ingresando al 11.27%, una reducción considerable. “Se debe a que los pacientes están llegando en etapas oportunas, al fin están llegando de manera temprana; segundo que la mayoría de pacientes ya tienen una dosis vacunal”, comentó el galeno.

Vacunación

“Hemos visto una reducción de complicaciones en los pacientes a tener un esquema vacunal completo”, señaló Antúnez.



Explicó que en el Hospital Escuela se hizo un estudio de caracterización de pacientes que reflejó que el 72% de ingresos no tenía vacuna y esa misma situación ocurre en el resto de centros asistenciales.



Según el reporte de la Unidad de Vigilancia de la Salud, en las últimas 72 horas fallecieron 115 personas y se confirmaron 2,861 nuevos contagios de covid-19 (reporte comprendido del 21 al 23 de agosto).

