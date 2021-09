"Ellos no tenían problemas": Mujer perdió a su hijo, madre, cuñada y hermanos en masacre

COMAYAGUA, HONDURAS.-Johana Contreras es hija de la señora Juana, madre del pequeño Joel, hermana de José y Alexander y cuñada de Meylín, todos víctimas de la masacre que se registró la madrugada de este martes en la aldea Las Tejeras de San Jerónimo en Comayagua, zona central de Honduras.



Johana habló con EL HERALDO sobre el fatídico hecho en el que perdió a su madre, dos hermanos, una cuñada y a su hijo de cuatro años.



Según la mujer, ella escuchó el primer disparo y decidió bajar hasta la casa de su madre para ver qué había pasado, pero cuando iba en camino comenzaron a disparar más y decidió regresar.

"Con el primer disparo que escuché me vine para acá abajo, pensé que solo iba a ser uno, pero no, fueron un montón", cuenta visiblemente afectada.



"Ellos no tenían problemas, porque mis hermanos se dedicaban a trabajar en un vivero allá al otro lado", asegura la joven mujer.



Sin embargo, mientras relataba lo que escuchó recordó que hace unas semanas uno de sus hermanos había tenido un problema por las bebidas y que terminó herido en una riña.



"Tuvo un problema pero hace días, ya estaba todo calmado. Él siempre se bebía terminaba peleando", dijo.

Johana asegura que "no se escuchó ninguna moto ni carro" en la zona que alertara la llegada de estas personas que le quitaron la vida a cinco miembros de su familia.



También contó que cuando iba bajando vio al menos cinco hombres que estaban cerca de la casa y que ellos pudieron haber perpetrado el crimen.

Otro crimen en la familia

Johana también relató que hace dos días enterró a su esposo, quien también fue asesinado a disparos en la zona.



"Hace poco enterré a mi marido, a él le disparon con escopeta", dijo.

Según cuenta la afectada mujer, el asesinato de su pareja fue culpa de un amigo de él, quien lo había sacado de la casa y ese mismo día falleció.



Ella dice que su esposo no tenía problemas con nadie de la zona y que no se explica qué pudo haber ocurrido.