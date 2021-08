'Catedral': El caso que revela negociaciones de Bukele con pandillas salvadoreñas

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- ¿El fin justifica los medios? Es una pregunta que todos los salvadoreños se están haciendo luego de que se diera a conocer que Nayib Bukele mantuvo negociaciones con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, presuntamente, con el objetivo de que los asesinatos disminuyeran considerablemente en su nación.

De acuerdo a publicaciones hechas por El Faro, las tres organizaciones consideradas terroristas (Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños) pedían a cambio una serie de demandas que incluían mejoras en las condiciones de vida carcelaria y beneficios para sus miembos que estaban en libertad.

Estos acuerdos fueron documentados por la Fiscalía General de la República a través de audios, fotografías, documentos y testimonios. El caso fue bautizado como 'Catedral'.

Luego de que este medio salvadoreño publicara -en septiembre de 2020- que el Gobierno llevaba negociando un año con la MS-13, se procedió a realizar incautaciones de documentos de varios Centros Penales.

Sin embargo, toda las investigaciones contra funcionarios del gobierno de Bukele se vieron frustrados después de que la nueva Asamblea Legislativa contralada por Nuevas Ideas removiera ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. Desde el sábado 1 de mayo de 2021, el caso denominado 'Catedral' fue engavetado y la unidad que consiguió sus hallazgos desmantelada por las autoridades impuestas por el bukelismo.

Hallazgos

Los investigadores de 'Catedral' descubrieron que varios líderes de estas estructuras criminales recibieron la visita de algunos funcionarios públicos que- al parecer- entraban encapuchados a las cárceles de máxima seguridad.

Esto incluía saltarse todos los protocolos legales de ingreso, entre ellos los registros obligatorios y la entrada sin siquiera identificarse.

Según El Faro, los fiscales concluyeron que los misteriosos hombres eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y cabecillas en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.

En las pruebas encontradas está un audio con fecha 6 de agosto de 2020, donde un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar y asegura que los representantes del Gobierno estaban nerviosos por dicha reunión. "… A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento".

Gracias a estas grabaciones se pudo conocer el pliego de peticiones que las pandillas hicieron a Bukele para mantener vigente el acuerdo y que incluye al menos 20 puntos. Algunos de estos solicitan el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, así como la persecución indiscriminada de los suyos solo por estar tatuados.

Asimismo, se destaca el financiamiento para microempresas, empleo para sus miembros, visitas de sus familiares en las prisiones y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.

El Faro aseguró que intentó consultar a diversas oficinas de prensa de instancias públicas para saber la respuesta de todos los funcionarios involucrados en 'Catedral', sin embargo, hasta el lunes 23 de agosto no se obtuvo réplica alguna.

