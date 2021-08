Vicente Fernández sigue en estado crítico y con asistencia ventilatoria

JALISCO, MÉXICO.- 18 días han pasado desde que el cantante mexicano Vicente Fernández sufrió un accidente en su habitación de su rancho "Los Tres Potrillos" donde se golpeó las cervicales y lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia.



En el último reporte médico las noticias siguen siendo las mismas, el "Charro de Huetitlán" sigue en estado crítico, con ayuda de una asistencia ventilatoria y utilizando una sonda para ser alimentado.



Asimismo, se informó que la familia ha buscado una segunda opinión con un médico de Texas para saber si el cantante está recibiendo la atención médica adecuada para su condición.



Fue el doctor Luis Arturo Gómez quien brindó detalles de la salud del artista: "Su condición sigue siendo crítica, pero se mantiene estable. En lo neurológico continúa despierto con estados de fluctuación en su estado, de dormido y despierto, entiende. En la condición ventilatoria, sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte por medio del ventilador, siendo en forma alternada las respiraciones espontáneas".

Agregó: "En relación a lo neurológico, esto va a ser un estado, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, va a ser muy lento y es parte del mismo proceso de la enfermedad, por lo cual los cambios van a ser muy sutiles a través del tiempo, por lo tanto la condición sigue siendo estable y no estamos exentos de que presente alguna eventualidad".



Sobre la segunda opinión médica, la familia llamó al médico internista del Hospital Metodista de San Antonio, Texas, Timothy Hernández, para chequear a "Chente".



El director del hospital donde está ingresado el artista, Ever López González, informó: "Me voy a referir a un concepto médico que se llama segunda opinión, es una práctica médica que se utiliza para saber otra opinión diferente a la de los médicos tratantes, éstas con el fin de dar mayor seguridad en el manejo del paciente, y mayor seguridad a los familiares. El día de ayer, la familia decidió hacer uso de esta potestad, de este derecho médico, una segunda opinión".



De igual forma, indicó: "Estuvo ayer en el hospital, exploró al paciente, reviso el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los médicos tratantes. Con esto, el doctor Timothy dio una opinión: ‘El señor Vicente Fernández está muy bien tratado’. Él no agrega ningún otro aspecto, diferente, al que se está dando en el hospital".

López González dijo que tras conocer la segunda opinión se siente más tranquilos sobre los tratamientos e intervenciones a las que se ha sometido el intérprete de "Mujeres Divinas".



Hace unos días, su hijo Vicente Fernández Jr. dio a conocer que el famosos cantante de rancheras padece el síndrome de Guillain-Barré.