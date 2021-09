Empleados del RNP suspenden sus labores exigiendo reajuste salarial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 1,400 empleados permanentes del Registro Nacional de las Personas (RNP) paralizaron sus labores este martes en protesta porque no les cumplen con los aumentos salariales aprobados por el Poder Ejecutivo.



El presidente del sindicato de esta entidad, Edis Moncada, informó a EL HERALDO que las autoridades de la institución no cumplieron con un Acta de Entendimiento que establecía plazos para pagar. Según esta acta se acordó el reajuste salarial a partir de julio pasado por el valor de 900 lempiras con un primer pago de 600 en julio y 300 en agosto. El paro de hoy durará todo el día, dijo Moncada.

"Nos vemos obligados a cerrar 298 registros civiles municipales, porque no nos cumplen, hablamos, firmamos y después dicen que no, por eso no se va a atender a nivel nacional. Si no nos llaman hoy aquí estaremos, no vamos a perder un derecho que firmó el presidente y las centrales obreras", declaró.



Mientras tanto, la entrega de las tarjetas de identidad en los lugares ubicados fuera de las oficinas del RNP seguirá su curso porque las distribuyen empleados temporales, dijo una fuente.

