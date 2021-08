Yaritza Owen, la periodista hondureña que debuta en el cine con 'La Condesa'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cuenta regresiva ya comenzó y la cinta 'La Condesa' llegará a los cines nacionales el 30 de septiembre de 2021. La película que cuenta con el patrocinio de EL HERALDO marca el primer largometraje del ganador múltiple del Emmy, Mario Ramos.

Previo a este acontecimiento Vida tuvo la oportunidad de conversar con una de sus protagonistas, Yaritza Owen, quien en exclusiva conversa detalles de la cinta en la que comparte créditos con un elenco internacional en el que destacan Gonzalo Trigueros y Hannia Guillén, entre otros. La periodista y exparticipaciante del reality Nuestra Belleza Latina brinda todos los motivos por los cuales el público no debe perderse la cinta.



¿Cómo llegó esta invitación del director Mario Ramos para formar parte de “La Condesa”?.



La invitación llegó a través de unos amigos en común. Yo fui a una entrevista a Maryland y ahí una de las persona que me entrevistó me dijo que eran colegas de Mario, se me facilitó el contacto para establecer comunicación con él. Le escribí, me presenté y la repuesta que tuve fue que quería entrevistarme para un proyecto que estaba desarrollando. Cuando nos conocimos me dijo: “Yaritza, hay un papel que va con vos, me gustaría que leyeras el libreto y me digas que te parece”. Desde que leí la historia me encantó y fue así como me uní a “La Condesa”.



Yaritza afirma que quedó fascinada con la actuación, un campo en el que piensa especiali-zarse. Foto: Emilio Flores/El Heraldo



¿Qué tal la experiencia durante el rodaje? ¿Era lo que esperaba?



Hicimos la película en tiempo récord, grabamos en dos semanas justo cuando comenzaba todo lo de la pandemia. Y nosotros preguntábamos durante el rodaje qué está pasando fuera del área de grabación ya que estaba aislado. Comenzamos a tomar medidas y teníamos una gran presión, creo que eso ayudó a Mario a que el rodaje finalizara de la mejor manera y lo más rápido posible. Además todo el equipo nos unimos para hacerlo posible. En cuanto a la experiencia quedé fascinada, es increíble todo el trabajo que hay detrás de una escena, en la que podemos estar hasta cuatro o cinco horas para hacerla. El cine es muy diferente. Fue una experiencia de mucho aprendizaje, compartir con actores que son de muchos países, aprender de cada uno de ellos tanto profesional como personal. Además trabajar con Mario que es un hombre con mucha trayectoria es de gran aprendizaje.

En “La Condesa” usted da vida al personaje de Paola. ¿Qué nos puede contar sobre este personaje?



Pues yo soy una de las novias de los hermanos Felipe y Eduardo, quienes se van un fin de semana a esta casa que era de su abuela, a pasar un fin de semana de descanso, pero luego esto se convierte en una pesadilla. Mi personaje de Paola creo que le da ese giro a la historia con respecto a saber la verdad de lo que está pasando. Ella tiene ese olfato investigativo y comenzará a descubrir las cosas.





Yaritza junto al director Mario Ramos, con quien hizo una gran dupla de trabajo durante el rodaje. Foto: Cortesía





Y después de “La Condesa” ¿volvería a vivir una experiencia así?



Por supuesto que sí, totalmente. He tomado algunos cursos de actuación pero quiero meterme de lleno a este mundo de la actuación, me enamoré de esta experiencia.



Las expectativas que tiene previas al estreno de la película en Honduras.



Muy altas, por el nivel y la calidad que tiene la película realmente creo yo que marcará algo nunca antes visto en el cine que se hace el país. Tiene algo diferente que llamará la atención del público.





Ella da vida a Paola, un personaje clave para entender todo lo que pasa en “La Condesa”. Foto: Cortesía





¿Cuál es la invitación que hace al público hondureño para que puedan ver la película a partir del 30 de septiembre en los cines nacionales?



Luego de todo lo que hemos pasado, es buen momento para regresar al cine y apoyar al cine hondureño y al talento del país. Es el momento de apoyar al cine nacional.



Tras años de su participación en Nuestra Belleza Latina ¿qué experiencias le dejó en su vida y en su carrera?



Mira, estar en un show así te da un exposición increíble, conocí mucha gente y a raíz de eso mucha gente me comenzó a seguir. Uno de los pilares de Nuestra Belleza Latina es que entrena para que seas un talento multifacético, desarrollo en cámaras, en baile y la actuación. Son muy buenas oportunidades que te preparan y que incluso por este reality pude llegar a la película.

La actriz afirma que desde la primera lectura del guión se sintió identificada con la cinta. Foto: Cortesía

