Más de 400 hectáreas del territorio hondureño comprometidas como ZEDE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la aprobación de tres Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Estado hondureño -por el momento- pierde el control sobre 328.2 hectáreas de su territorio, aseguran expertos y opositores al régimen.



Asimismo, está en trámite la entrega del dominio de otras 155 hectáreas en la comunidad de Boca Vieja, Satuyé, municipio de La Ceiba.



Lo anterior elevaría la extensión de territorio comprometido como ZEDE a 483.2 hectáreas, equivalente a casi 677 estadios de fútbol de medidas convencionales, según una recopilación de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.

A través del Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) el gobierno dio vida a tres ZEDE. En ese sentido, este medio intentó recopilar información de las mismas a través de varias solicitudes de información al Instituto de la Propiedad (IP).



Sin embargo, solo de Próspera, en Roatán, Islas de la Bahía, se dio información como registrada en el IP, con una extensión de 235,225.50 metros cuadrados, equivalente a 23.5 hectáreas.



En cuanto a Ciudad Morazán, instalada en la comunidad de Bejucales, Choloma, Cortés, aprobada el 10 de diciembre de 2019, el IP no proporcionó información -pese a tres solicitudes-, no obstante fuentes de aquella zona confirmaron que tiene una extensión de 362,557 metros cuadrados, que hacen aproximadamente 36.2 hectáreas.

Por otro lado, la ZEDE llamada Agroalpha, en Las Tapias, San Marcos de Colón, Choluteca, posee un total de 2,684,316 metros cuadrados, que hacen un total de 268.4 hectáreas (lo equivalente a 375 estadios), por lo que se convertiría en la más extensa.



Entre las tres Zonas de Empleo y Desarrollo Económico hacen un territorio de 328.2 hectáreas.



Tal extensión podría ampliarse a 483.2 hectáreas, ya que Próspera solicitó la aprobación de otro distrito en la comunidad de Boca Vieja, Satuyé, municipio de La Ceiba, Atlántida, por una cantidad de 1,557,804.05 metros cuadrados, que al convertirlas dan la cantidad de 155 hectáreas, indica la información proporcionada a EL HERALDO.

Crawfish Rock, donde se ubica Próspera, es uno de los sitios más verdes de Roatán. Foto: El Heraldo

Pérdida de control

Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, con las ZEDE Honduras no reduce su extensión territorial, lo que hace es que entrega el control de ciertos territorios, violentando así la soberanía nacional.



“Una cosa es si las ZEDE son legales o no y otra es si son constitucionales o no. ¿Son legales? Sí, porque hay una ley que faculta hacer eso; pero ¿esta ley es constitucional? No. ¿Por qué razón? Porque violenta el territorio cuyos artículos son pétreos, violenta soberanía, violenta independencia de poderes, violenta el régimen municipal”, argumentó.



Expuso que “la soberanía es la facultad que tiene un Estado para poder autogobernarse. Si esa facultad se cede a otra gente que no es el Estado de Honduras, usted está violentando la soberanía nacional”.



¿Por qué se violenta la soberanía? “Porque ahí van a haber autoridades especiales, tendrán leyes especiales, ahí van a estar exentos de todo tipo de impuestos”, detalló el constitucionalista.

Lamentó que desde el CAMP se quiera vender la idea de que no se violenta la soberanía, incluso de que la Corte Suprema mantendrá su poder en los territorios entregados, aun cuando es público que el Poder Judicial va a nombrar a los jueces a petición de los propietarios de las ZEDE. “¡Qué cosas! Los dueños de las ZEDE le van a decir a la Corte Suprema: mire, aquí tengo a este fulano, a este mengano, y a este otro perencejo y queremos que estos sean los jueces en nuestros dominios”.



“Con esto se violenta la independencia de los poderes del Estado, porque le está diciendo a la Corte a quienes les tiene que nombrar”, criticó Barrientos.



Recordó la escuela de los sofistas de la antigua Grecia, “donde los sofistas eran expertos en hacerle creer a las personas que lo equivocado era correcto, entonces ahora aquí en Honduras tenemos a los sofistas del siglo XXI, porque le quieren hacer creer a la gente que eso es legal porque hay una ley que lo faculta, pero se les olvida que la ley es inconstitucional”.



Dicen que eso “es bueno porque va a potenciar el empleo y lo que están haciendo es creando condiciones para que unos municipios prácticamente desaparezcan, porque pierden territorio y pierden ingresos fiscales”, añadió Barrientos.

Próspera también quiere tener un distrito en La Ceiba. Foto: El Heraldo



Los registros del CAMP

Las extensiones de las ZEDE anteriormente descritas se dan con base en lo registrado en el IP y en lo investigado por EL HERALDO, empero el registro del CAMP facilitado a este medio por su secretario técnico, Carlos Pineda Pinel, establece un número un tanto menor: de 468 hectáreas.



Ciudad Morazán en Choloma posee 39.25 manzanas (27.4 hectáreas) y la ZEDE Orquídea con su distrito Agroalpha tiene incorporadas 366.88 manzanas (255.8 hectáreas).



Próspera tiene tierras incorporadas en dos sitios: en Roatán un total de 39.25 manzanas (27.4 hectáreas) y en La Ceiba 225.74 manzanas (157.4 hectáreas). Estas últimas están en proceso de aprobación, pero dicha ampliación generaría enfrentamientos con la población ceibeña, cuya corporación municipal, con el apoyo de la ciudadanía, hace dos meses determinó declarar al municipio libre de ZEDE.



De acuerdo con Luisa Connor, presidenta de la comunidad de Crawfish Rock, donde se ubica Próspera, en Roatán, la mayoría de la población está en contra de ese proyecto. “El territorio seguirá ahí, pero ya no será de los isleños ni del municipio”, lamentó.

Asimismo, criticó la rara actitud del alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds, quien primero firmó una manifestación pública en contra de la ZEDE, pero ahora dice que está a favor.

