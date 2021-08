Kevin Solórzano: "Estoy más que agradecido por tanto apoyo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de haber salido de prisión para poderse defender en libertad por el delito de homicidio en perjuicio del exfiscal Edwin Geovanny Eguigure, Kevin Solórzano agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo del proceso judicial.



A través de la página de apoyo en Facebook "Liberen a Kevin Solórzano", el joven envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que expresaron sus muestras de solidaridad durante el proceso, expresando que "nunca podrá pagar su apoyo incondicional".

"Espero que todos estén bien y se sigan cuidando del covid-19 solo queria expresarles que aprecio muchos a todas las personas que se me acercan y que yo en ningún momento me he olvidado de lo buenos que han sido conmigo y mi familia y a su vez agradecer también a los que con sus oraciones me demuestran su afecto y recalcar que nunca pero nunca podré pagar su apoyo incondicional, me es imposible poder verlos a todos pero les envío un abrazo, solo cuento con este medio en redes sociales para agradecer ya que por motivos de seguridad es lo más recomendable", escribió el joven.

Sigue adelante con sus estudios universitarios

Asimismo, Kevin Solórzano reveló que intenta seguir adelante con sus estudios universitarios, sin embargo reconoció que le ha resultado difícil adaptarse en todos los sentidos, pero no dejó a un lado que su familia le ayuda a seguir adelante.



"Les comento que sigo con mis estudios universitarios que no me va mal, pero que me está costando adaptarme en todos los sentidos, por lo menos tengo mi familia que es la que me ayuda y disfruto cada segundo con ellos más de lo que se imaginan. Si en algún momento nos llegamos a ver por la calles no duden en saludarme que yo estoy más que agradecido por tanto apoyo y me hacen sentir querido. Dios los Bendiga", culminó Solórzano en la red social.

A la espera del juicio en noviembre

Kevin Solórzano recuperó la libertad el pasado 6 de mayo del presente año, luego de que un tribunal le otorgara medidas distintas a la prisión para poder defenderse en libertad en la causa que se le sigue por homicidio en contra del exfiscal Edwin Geovanny Eguigure.



El nuevo juicio se desarrollará del 8 al 26 de noviembre de 2021.



Mientras llega la fecha para el juicio, Solórzano permanece bajo la responsabilidad y vigilancia de sus abogados Celeste Cerrato y Jair López, deberá presentarse periódicamente al tribunal y firmar una vez al mes. Además tiene una prohibición para salir del país.



