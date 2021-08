15 datos que no conocías de Dua Lipa, quien hoy cumple 26 años (FOTOS)

Este domingo la famosa cantante británica Dua Lipa celebra sus 26 años y a su corta edad ha logrado una envidiable trayectoria musical, por lo que muchos de sus fanáticos no han dudado en felicitarla y desearle mucho éxito.En ese sentido, la fecha es ideal para mencionar algunos datos que probablemente no conocías sobre la intérprete de 'Love again', pues aunque ya ha ganado fama en el rubro, algunos aspectos personales prefiere mantenerlos privados. Su trayectoria, composiciones y curiosidades de su vida personal están plasmados en la siguiente galería. ¡No te la pierdas! Foto: Instagram dualipa