Lesión de Icardi afectaría el debut de Messi en el PSG    

PARÍS, FRANCIA.- El delantero del Paris Saint-Germain Mauro Icardi debe realizarse un escaneo en las próximas horas debido a la lesión del hombro derecho que sufrió en la víspera durante un partido de la liga francesa contra Brest.



El jugador de la selección argentina salió del partido luego de una caída sobre su hombro, y hacía gestos de dolor al dirigirse al vestuario. PSG ganó 4-2.



El técnico Mauricio Pochettino expresó la esperanza de que fuera solo un susto, pero dijo que "no luce bien".

Si Icardi queda excluido de la próxima fecha, esto podría acelerar los plazos para el debut de Lionel Messi.



Messi no ha jugado desde que llegó de Barcelona. Pasó un mes sin entrenarse después de llevar a Argentina al título en la Copa América el 10 de julio. Entrenó con el equipo la semana pasada, pero aún no está en condiciones de jugar.



PSG visita a Reims el próximo domingo antes de la fecha internacional.



