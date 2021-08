Cristiano Ronaldo suplente, pero se queda, dice la Juventus

ROMA, ITALIA.- Cristiano Ronaldo inició la temporada de la Serie A con la Juventus en el banquillo de suplentes, este domingo ante el Udinese, una decisión debida a una condición física aún no óptima del jugador, aseguró la dirección del club añadiendo que el astro portugués permanecerá en la Juve.



El entrenador Massimiliano Allegri, de nuevo en el banco de la Juve dos años después del final de su primera etapa (2014-2019), no tembló a la hora de relegar a la suplencia al exjugador del Real Madrid, quien es objeto de rumores sobre un posible traspaso. Y lo mismo hizo con el internacional italiano Federico Chiesa.

El ataque de los Bianconeri estuvo compuesto por la dupla Morata-Dybala.



"No hay que buscar historias sensacionales, es una decisión compartida con el jugador", aseguró antes del partido para la cadena DAZN Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, sobre "CR7".



"Es normal al comienzo de la temporada, la condición física no es óptima. Es un discurso que concierne a toda la plantilla. Incluso Chiellini, campeón de Europa, está en el banquillo", aseguró.



Ronaldo seguirá "absolutamente" con los Bianconeri para cumplir su cuarto y último año de contrato, concluyó.

Allegri había asegurado el sábado que Ronaldo estaba "a disposición" para este primer partido y desmintió una posible salida del luso.