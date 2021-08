Posponen para el domingo el sorteo de posiciones en la papeleta electoral   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La concejal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, determinó cancelar el sorteo de posiciones en la papeleta electoral por actos de violencia dentro y fuera del Infop, por parte de supuestos simpantizantes y políticos.



Golpes, insultos y falta de formalidad ocasionó que el sorteo que estaba previsto desde las 4:30 de la tarde no se lograra concretar.



La primera suspensión fue porque los líderes de los partidos minoritarios invadieron el escenario donde estaban las autoridades del CNE, para manifestar su malestar ante la preferencia que recibirían los partidos que acudieron a elecciones primarias.



Posteriormente a las 8:00 se reinició con el evento que ante la ausencia de representantes de los partidos que participarán en las elecciones generales del 28 de noviembre se procedió a cancelar nuevamente y la prolongaron para las 9:35 de anoche.



Pero la incertidumbre y el caos se apoderó del sorteo y entre golpes e insultos no se pudo continuar y las autoridades tomaron la decisión de suspenderlo por completo la jornada para salvaguardar las vidas de las personas.



"Condena total a la violencia política. Lo que ha ocurrido este día lo lamentamos y condenamos", dijo Moncada.



Aunque no dio una hora específica, la consejera amplió que sería a eso de las 10 de la mañana que se hará el sorteo que ha sido reprogramado desde hace varias semanas.



