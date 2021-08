Toño Rivera: "No importa en qué posición quede, el elector va a buscar a Papi a la Orden"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En víspera del sorteo para saber en qué posición quedarán los 15 candidatos a la presidencia de Honduras en la papeleta electoral, el vicepresidente del Congreso Nacional (CN), "Toño" Rivera aseguró este sábado que no importa la posición en la que quede Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, la población "lo va a buscar".



El Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó para esta tarde el sorteo en presencia de los líderes de cada partido que participará.



A la llegada al Infop, "Toño" Rivera afirmó que "es un sorteo totalmente transparente, igualitario y sin privilegio".



"Las expectativas son las mismas, no importa en qué posición quede uno, el elector va a buscar a Papi a la Orden. No hay preferencia para nadie. Cada quien sacará un papelito", concluyó.



Asfura, al igual que Yani Rosenthal (Partido Liberal), y Xiomara Castro (Libre), gozan del privilegio del quedar en uno de los primeros tres lugares de la papeleta por haber participado en los comicios primarios, según la Ley Electoral.



El Partido Nacional de Honduras, a través de Nasry Asfura buscará mantenerse en el poder por cuarto periodo consecutivo.



