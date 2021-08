Salvador Nasralla: "Los tres partidos tradicionales se autorecetaron una posición preferente"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato presidencial de la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH), Salvador Nasralla, expresó su malestar luego de conocer que los aspirantes presidenciales de los partidos Libre, Liberal y Nacional ocuparán las tres primeras posiciones en las papeletas electorales.



Este reclamo del aspirante a la presidencia surge luego de que estos tres institutos políticos, amparados por el artículo 254 de la Ley Electoral, cuentan con un derecho preferente en cuanto a su ubicación en las casillas electorales debido a su participación en las elecciones primarias celebradas en marzo.

LEA TAMBIÉN: Sorteo de posición en papeleta electoral: Asfura, Yani y Xiomara ocuparán primeros tres lugares



Ante esta situación Nasralla expresó que: "Ellos están violentando la ley al dar una preferencia a los tres partidos tradicionales que integran el Consejo Nacional Electoral con respecto a los otros 11 partidos, con respecto a los otros 14 candidatos, eso es una injusticia, es una violación a la Constitución de la República, una violación a la democracia, poniéndose de acuerdo que si ponen la foto por delante y por detrás, que si solamente un papel. Las puras cosas que ya tendrían que tener definidas".

"Estos cambios se prestan para un fraude"

Salvador Nasralla continuó con sus cuestionamientos hacia los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándolos de inoperantes y de ponerse de acuerdo para cometer un presunto fraude electoral en las elecciones generales del 28 de noviembre.



"Son bastante inoperantes estos tres partidos y lo que está claro es que se quieren poner de acuerdo para que la UNOH tenga desventaja porque es la que tiene más gente", aseguró el candidato.



Por otra parte, Nasralla agregó que le han estado haciendo la vida imposible desde la inscripción del Partido Salvador de Honduras (PSH) ante el ente electoral y acusó al presidente Juan Orlando Hernández de tener controlado el CNE.

ADEMÁS: Toño Rivera: 'No importa en qué posición quede, el elector va a buscar a Papi a la Orden'



"Me han estado haciendo la vida imposible desde la inscripción del partido pero ya llegó un momento que no se puede ahora van con el sorteo y cada vez más Juan Orlando Hernández tiene ahora controlado el dinero para que el CNE no pueda actuar libremente como actuó siempre, sino que tiene que pasar por la firma de Juan Orlando Hernández para poder autorizar el dinero".