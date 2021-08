Alberth Elis ya viaja ilusionado a Francia para su nueva aventura con el Burdeos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Alberth Elis partió del aeropuerto de San Pedro Sula, Ramón Villeda Morales, rumbo a Francia este sábado con la ilusión de triunfar con el Girondins de Burdeos.



El extremo catracho habló con la prensa antes de su partida, aseguró que es un gran paso en su carrera y envió un mensaje para toda la afición hondureña que lo espera en las eliminatorias.



Además, Elis comentó sobre estar en una liga donde hay tantas estrellas como Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, entre otras.

Una nueva aventura en su carrera

"Muy feliz por esta oportunidad, faltan afinar algunos detalles, esperamos salir bien en las pruebas médicas para después unirme al equipo".



¿Qué representa jugar en una liga como la de Francia?



"Un gran paso en mi carrera, estamos contentos por esta oportunidad, gracias a Dios las cosas se han dado bien. La temporada que pasó en el Boavista todo salió bien y ahora esperamos que se repita en esta nueva etapa".



¿Qué expectativas se plantea Alberth Elis ahora que va al Girondins de Burdeos?



"Las mismas de siempre, soy un jugador que siempre quiere más y lo he demostrado desde que salí de Honduras. Desde que fui a Europa no me importó nada más que mi sueño y ahora nada cambia".



Una liga con Sergio Ramos, Messi, Mbappé... ¿Le emociona?



"Claro, es lindo enfrentar a los mejores jugadores siempre y para eso uno se prepara. Es para lo que uno trabaja día a día".

¿Qué tal va la recuperación de su lesión?



"Bien gracias a Dios, ayer hablé con el doctor, espero llegar allá y poder terminar la última fase de la recuperación para presentarme al equipo".



¿Estará para las eliminatorias?



"Cuando llegue me evaluarán los médicos y espero primeramente Dios poder estar, eso es lo que yo quiero, pero todo va a depender de lo que digan los doctores de allá".



Mensaje a la afición que lo espera ver en la Eliminatoria



"Hay muy buenos jugadores, nadie es inevitable en el fútbol, en este caso si no estoy yo estará un compañero que lo haga igual o mejor que yo y de eso se trata, que todos estemos al 100% para poder salir adelante en este reto".



Y agregó: "Ahora espero que todo salga bien en las pruebas médicas y pueda estar al 100% para las eliminatorias".



Alberth Elis será recibido por su representante, Daniel Solís, en París y luego viajará a la ciudad de Burdeos para practicarse los exámenes médicos.



¿Quedó todo bien con el Boavista?



"Sí, estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron de crecer en mi carrera, eso siempre lo voy a llevar en el corazón y siempre lo voy a agradecer".



¿Platicó con Fabián Coito sobre su actualidad?



"Claro que sí, él está sabido de todo y pues cuando los médicos me evalúen allá pues volveré a hablar con él para ver qué pasa".

