Allegri asegura que Cristiano Ronaldo se queda en la Juventus

ROMA, ITALIA.- Cristiano Ronaldo, objeto de constantes rumores de traspaso, permanecerá en la Juventus, aseguró este sábado el entrenador 'bianconero', Massimiliano Allegri, que precisó que tenía la garantía del astro portugués.



"A mí Ronaldo me ha dicho que se quedaba, así que aclaramos este punto", señaló el entrenador de la 'Juve', que tuvo que responder a varias preguntas sobre la forma y el estado de ánimo de 'CR7' antes del primer partido del campeonato, en campo del Udinese el domingo.

"Siempre se ha entrenado bien y siempre ha estado a disposición. He leído rumores en los diarios, pero nunca hubo voluntad por su parte de abandonar la Juventus", añadió.



El máximo goleador de la pasada campaña en Italia (29 goles) no jugó el jueves el último encuentro de pretemporada, pero está "a disposición" para el inicio de la Serie A.



El propio Ronaldo publicó esta semana un largo mensaje para negar un eventual regreso al Real Madrid, evocado por algunos medios de comunicación, aunque sin confirmar explícitamente que se quedaría en la 'Juve' para cumplir su cuarto y último año de contrato.



Estos rumores se han hecho habituales desde el nuevo fracaso de la 'Vecchia Signora' en Liga de Campeones, eliminada en marzo en octavos de final, como ya sucedió un año antes.

