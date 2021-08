Brazo covid: ¿Cómo tratar este efecto secundario tras vacunarse?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De acuerdo a expertos, es muy frecuente que se presenten diversos síntomas luego de que una persona se aplique la vacuna contra la covid-19, sin embargo, se ha descubierto un efecto secundario que causa mucho malestar en la población y que solo se presenta en el 50% de los casos.

Se trata del denominado brazo covid, asociado directamente con los inmunizantes de ARN mensajero, es decir, los antídotos de Pfizer y Moderna. ¿Cuáles son sus molestias y qué peligro representa? Te lo explicamos a continuación.

LEA: Expertos investigan si falla genética es la responsable de casos graves de covid

Christian José Pallares, médico epidemiólogo de las universidades Javeriana y El Bosque, explicó que "se caracteriza porque, más o menos en los primeros siete días después de la aplicación, aparece una roncha roja y dura alrededor del sitio de la aplicación, mucho edema, mucho eritema y mucha induración (en la zona) después de la aplicación".

No obstante, solo se produce en cierto número de personas y suele desaparecer de forma espontánea, sin representar ningún tipo de problema grave para la salud.

"Esta reacción puede durar más o menos unas dos semanas, se controla con medios físicos, compresas frías y también se puede tomar algo para la analgesia”, indicó el epidemiológo.

+"Uñas covid", conoce cuáles son los cambios que indican una infección pasada

Por ende, no existe razón alguna para alarmarse, pues así como con todas las vacunas anticovid se suma a otro tipo de malestares, entre ellos el dolor de cabeza, fiebre y dolor en el cuerpo.

Los inmunizantes "generan algún tipo de reacción adversa hasta de un 60% de las personas, no significa que el que no haga una reacción adversa la vacuna no funcionó”, reiteró Pallares; al tiempo que, subrayó la importancia de vacunarse siempre contra el mortal virus.





VEA TAMBIÉN: ¿Por qué la pitaya o fruta del dragón es tan beneficiosa para la salud?