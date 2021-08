Aseguran que Kylie Jenner está embarazada otra vez de Travis Scott  

Kylie no ha publicado muchas fotografías recientes en su cuenta de Instagram lo que acuña más la idea de un embarazo.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"Kylie Jenner está embarazada", se puede leer en todos los titulares de los medios estadounidenses quienes aseguran que la menor de las Kardashian está esperando a su segundo hijo.



Kylie no ha mencionado nada al respecto, pero de acuerdo con Page Six, amigos cercanos a la familia han confirmado que la famosa empresaria le dará un hermano a su pequeña Stormi.

VEA: Así presume Kylie Jenner su enorme fortuna en las redes sociales



Por otra parte, Caitlyn Jenner, padre de Kylie, mencionó que estaba muy emocionada porque estaba esperando otro nieto, aunque no dijo de quién sería.



Cabe recordar que Kylie siempre ha querido tener una familia numerosa, en más de una ocasión mencionó que quiere siete hijos, aunque para ella el embarazo no es una broma, es algo serio y duro y que todavía no estaba preparada para eso.

ADEMÁS: Así crearon su fortuna las Kardashian

Ocultó a Stormi

Hace tres años Kylie y Travis escondieron el embarazo de Stormi y lo develaron con un bello video en YouTube.



Muchos aseguran que están haciendo lo mismo que aquella ocasión. En las redes sociales, sus miles de seguidores esperan con ansias que la propia Kylie confirme la noticia de su embarazo.