Bukele dice que El Salvador ya no es finca de los banqueros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó molesto ante la publicación de una noticia en EL HERALDO por su chocante relación con el sistema financiero y la emprendió contra el gobierno de Honduras y su presidente, Juan Orlando Hernández.

A través de elheraldo.hn se informó que la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) solicitaba una reunión con la Comisión Financiera de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).



La misiva, enviada el 19 de agosto, precisaba que la reunión buscaba un acercamiento para conversar sobre temas de interés para el sistema financiero y el país.

VEA: Se tensa la relación entre la banca y la Asamblea salvadoreña



“Estamos convencidos que el desarrollo económico y el bienestar de la población requieren del compromiso de todos los sectores, por lo que consideramos de gran relevancia el diálogo con ustedes a efecto de impulsar una mayor inclusión financiera en El Salvador”, dice la nota de ABANSA.



En respuesta, la presidenta de la Comisión de asuntos Financieros de la Asamblea, Dania Abigail González, no solo rechazó la invitación, sino que les responde que “no tengo porque ir a desayunar con los bancos, soy responsable de la justicia financiera de este país y me he comprometido a ser una legisladora transparente”.

Pues El Salvador ya no es finca de los banqueros.



Estoy seguro de que la gran mayoría de hondureños quisieran lo mismo para ese hermoso país.



Lastima que el narco que tienen de presidente, su gobierno, su partido y sus diputados siempre se hincarán ante la banca.



Aquí no. https://t.co/DJSSm3vlzn — Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) August 20, 2021

Bukele reacciona

Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha usado, nuevamente, sus redes sociales para comentar la noticia publicada por EL HERALDO y lo ha hecho tajantemente y llevándose de encuentro al gobierno de Honduras.

“Pues El Salvador ya no es finca de los banqueros”, inicia Bukele en su red social de Twitter, en la que compartió el enlace de la publicación hecha por el rotativo hondureño.



“Estoy seguro de que la gran mayoría de hondureños quisieran lo mismo para ese hermoso país”, agrega y luego remata: “Lástima que el narco que tienen de presidente, su gobierno, su partido y sus diputados siempre se hincarán ante la banca. Aquí no.”

ADEMÁS: Con apoyo del Congreso, Bukele destituye al fiscal general



Bukele y sus partidarios mantienen el control político de la Asamblea y a inicios de año destituyeron a la Sala Constitucional y al Fiscal General, los sustitutos son afines al mandatario.



Esta decisión causó repulsa en la comunidad internacional, por lo que consideran acciones antidemocráticas. Estados Unidos sancionó a varios allegados al presidente por estas decisiones.



No es la primera vez que Bukele la emprende contra el gobierno de Honduras o su presidente, pero en esta ocasión lo ha hecho directamente tildándolo de "narco". Usualmente el gobierno de Honduras y su Cancillería se llaman al silencio cuando se han dado este tipo de expresiones.

LE PUEDE INTERESAR: El Salvador: Acusan a exdiputado por negociar con pandillas