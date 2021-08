"Yo no debería estar viva": Esposa de Jovenel Moise habla tras el crimen

PUERTO PRÍNCIPE.- A más de un mes del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, su viuda, Martine Moise, decidió hablar por primera vez sobre los hechos ocurridos en su vivienda aquel fatídico 7 de julio.



La mujer accedió a contar su versión de los hechos a CNN, en una entrevista cara a cara a la que asistió vestida de negro y con su brazo aún enyesado tras los disparos que recibió por parte de los asesinos de su esposo.



Para hablar, Martine solicitó que la reunión fuera en un lugar no determinado y que le permitieran acudir con su escolta, ante el temor que tiene de ser atacada nuevamente.



Ante la pregunta de por qué llevaba a varios hombres con ella, la exprimera dama respondió que teme por su vida y aseguró: "Yo no debería estar viva".

Reconstrucción del crimen

Moise recordó que fue alrededor de la 1:00 de la mañana del miércoles 7 de julio cuando empezó el tiroteo en su hogar, y según recuerda, aquello no fue algo pequeño. Era el sonido de armas automáticas.



La mujer afirma que la puerta se abrió de golpe y comenzó el tiroteo, ella fue la primera en recibir heridas, pero mientras estaba sangrando sobre el suelo vio a al menos una docena de hombres saqueando la habitación, como si buscaran algo en específico.



"Vinieron a bucar algo porque los escuché decir: 'eso no es, eso no es... ¡Ahí está!', lo que significa que encontraron lo que buscaban", relató.



Tras hallar lo que tanto buscaban, uno de los hombres se acercó a su esposo y llamó a alguien describiendo las características físicas del mandatario. Según ella, le dijo a la persona al otro lado de la línea que Jovenel era "alto, delgado y negro" y tras recibir la confirmación, le dispararon.



La exprimera dama asegura que la razón por la que a ella no le volvieron a disparar es porque creyeron que ya estaba muerta.

Cuestionamiento

Durante la entrevista la viuda cuestionó la acción de la guardia presidencial, pues afirmó que más de 10 hombres se encargaban de proteger al mandatario en todo momento y tras el crimen, ella tuvo que esperar a que la policía llegara y la auxiliara, pues estaba desangrándose. Sin embargo, pudo notar que no había nadie de la escolta.



"O dejaron entrar a los atacantes o habían abandonado sus puestos, se les llamó y no podían localizarlos", relató, al tiempo que resaltó que ninguno de ellos salió herido.

Sed de justicia

Para Martine, las acciones de los investigadores no han sido suficientes, pues aunque hay más de 40 sospechosos investigados en el crimen "nadie ha sido arrestado aún. La gente arrestada es la que apretó el gatillo, ellos no hubieran apretado un gatillo sin una orden, así que los personajes principales que necesitamos son la gente que pagó por eso, la gente que dió la orden", dijo.



"Nunca pensé que existía ese nivel de odio en el país. Tenía muchos enemigos, pero yo no sabía que lo odiaban tanto como para matarlo", concluyó.

