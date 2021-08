La reacción de Lyn May ante declaraciones de Markos D1: "No sabe contestar"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lyn May aseguró que Marcos Hernández, conocido como Markos D1, no sabe como contestar ante los medios, porque él no anda "en esos rollos", luego que el productor negara la relación con la vedette.



“Marcos es muy joven y él no sabe contestar porque no anda en este rollo, él es productor. Es un muchacho muy bueno, es un muchacho decente”, declaró a "Suelta la Sopa".

La famosa bailarina de 68 años de edad no habló sobre una relación sentimental pero sí confirmó que mantienen una vida sexual activa.



“Si estamos embarazados, pues cómo no vamos a tener relaciones”, dijo la también actriz con un tono de ironía.

May reiteró ante las cámaras que sí está embarazada. “Sí hay embarazo, pero por qué les importa más el embarazo que el baile que hice ahorita, el split y que muevo las nalgas”.



Además, confesó que no tiene miedo de perder la espectacular figura que conserva. “Yo he tenido tres hijas y me crecen las nalgas, pero la panza no”, afirmó entre risas.

En relación a su familia y sobre cómo ven su embarazo, May solo dijo que su familia siempre está a gusto con ella y que siempre la apoyan.