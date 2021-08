¿El covid-19 provoca discapacidad intelectual en las personas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El doctor Hugo Fiallos publicó el pasado 6 de agosto en sus redes sociales que el covid-19 provocaba discapacidad intelectual, según un estudio científico.



“Un estudio llevado a cabo en 81,337 pacientes en un período de un año ha demostrado que el covid provoca discapacidad intelectual en donde los pacientes presentan una caída de hasta 3 puntos en el cociente intelectual’’, escribió Fiallos en su cuenta de Twitter.





¿De qué trata el estudio?

La investigación fue realizada durante todo el 2020 (de enero a diciembre) en Reino Unido. La revista científica The Lancet la denominó como Déficits cognitivos en personas que se han recuperado del covid-19 y fue publicada el 22 de julio del 2021.



El grupo de expertos que realizó el estudio tenía por objetivo confirmar si había una asociación entre los datos del rendimiento cognitivo de los 81,337 participantes y el virus detectado en Wuhan, China, a finales de 2020.



A las personas -durante y después del covid-19- se les hizo una prueba en la web y consistió en una serie de tareas en áreas sociodemográficas, económicas, vocacionales y de estilo de vida.



Los resultados muestran que los participantes que se habían recuperado del covid-19, incluidos los que ya no informaban de los síntomas, presentaban déficit cognitivo significativo.



Los que habían sido hospitalizadas mostraron déficits altos de rendimiento dependiendo de si estaban conectados a un ventilador, pero también los casos no hospitalizados que tenían confirmación de covid-19.



Los individuos que se recuperaron del covid-19, incluidos los casos biológicamente confirmados que permanecieron en casa y no recibieron apoyo médico, obtuvieron peores resultados en una serie de pruebas cognitivas, teniendo en cuenta sus perfiles demográficos y de edad.

Fue mayor el déficit intelectual de personas con covid que necesitaron ventilador que de 480 personas que indicaron que habían sufrido previamente un accidente cerebrovascular y las 998 que informaron problemas de aprendizaje.



A modo de comparación entre estos dos grupos, en una prueba de inteligencia clásica se mostró una diferencia en personas con covid-19 de hasta siete puntos en el coeficiente intelectual.



Dichas deficiencias intelectuales eran más pronunciadas en funciones cognitivas como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación espacial y la detección de objetivos, mientras que se evitaban las pruebas de funciones más sencillas como la memoria de trabajo y el procesamiento emocional.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO conversó con el doctor Hugo Fiallos, quien aseguró que “el estudio es muy certero porque fue hecho en más de 81 mil personas en el Reino Unido.



De igual manera, mencionó que el hecho de tener deficiencias intelectuales luego del covid-19 va a afectar la vida de los hondureños de forma seria.



“La población hondureña ya de por sí tiene muy bajo nivel intelectual, acuérdese usted que la escolaridad promedio del hondureño únicamente es de tercer grado entonces obviamente el hecho de padecer de covid-19 y que encima se afecte el coeficiente intelectual del hondureño pues lo que vamos a tener es un pueblo con mucho más atraso intelectual’’, lamentó.

¿Existe más evidencia científica?

El estudio hace referencia al término “long covid”, en español, covid prolongado.



De acuerdo con un artículo publicado por un grupo de científicos, esta es una denominación que “se usa para describir diversos síntomas que persisten más de cuatro semanas después del inicio de los síntomas que sugieren covid-19’’.



Al realizar una búsqueda bajo este término se encontró un artículo publicado por la Revista científica de Neurociencia en el que participó el grupo de Especialidad en Neurología Ambiental de la Federación Mundial de Neurología.



Dentro de los principales hallazgos se encontró que entre los trastornos neurológicos informados durante la actual pandemia, se demuestra que la infección por SARS-CoV-2 afecta el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el músculo.



También explica que dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central se encontraron consecuencias como dolor de cabeza y disminución de la capacidad de respuesta, considerados indicadores iniciales de posible compromiso neurológico, pérdida del olfato y reducción parcial del olfato, disminución de la sensibilidad gustativa y mal gusto en la boca.



De igual forma, otras más agudas y graves como derrames cerebrales, inflamación del cerebro, inflamación del cerebro y la médula espinal, inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal y lesiones que pueden dañar de forma seria el sistema nervioso central.



Las manifestaciones neurológicas pueden ocurrir en el 36.4% y el 69% de los pacientes hospitalizados con covid-19.

Otro artículo publicado por el Diario Nueva Inglaterra muestra una serie de características neurológicas estudiadas en 58 pacientes con covid-19 que se encontraban en unidades de cuidados intensivos (UCI) en Estrasburgo, Francia, entre el 3 de marzo y el 3 de abril de 2020.



Los hallazgos neurológicos se registraron en ocho de los 58 pacientes (14%) al ingreso en la UCI (antes del tratamiento) y en 39 pacientes (67%) cuando se suspendió la sedación y un bloqueador neuromuscular.



Hubo agitación en 40 pacientes, 26 pacientes tenían confusión y 39 presentaron reflejos intensificados en la planta del pie al hacerles estímulos en esta área.



De las personas que habían sido dados de alta 15 de 45 tuvieron un síndrome consistente en falta de atención, desorientación o movimientos mal organizados en respuesta a una orden.



Dos de los pacientes asintomáticos tuvieron un derrame cerebral agudo pequeño, según una resonancia magnética que se les realizó.

¿Qué dicen los expertos?

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO consultó a expertos en el área para saber si en el país se estaban presentando complicaciones neurológicas en las personas luego del covid-19.



El científico hondureño Marco Tulio Medina explicó que “tras el padecimiento del covid-19 pueden quedar varias manifestaciones neurológicas, problemas cognitivos, fatigas, persistencia de la alteración del gusto y del olfato y trastornos de sueño’’.



Además detalló que los trastornos forman parte de los problemas evidenciados en varios de sus pacientes.



“Los problemas más comunes que ellos nos reportan para poner un ejemplo son alteraciones de memoria de corto plazo, se les olvida las cosas, asociadas a lo anterior también refieren trastornos motores del motor fino (habilidades motrices como el movimiento), también alteraciones de la escritura, o sea alteraciones cognitivas en varias esferas’’, agregó.



Igualmente, explicó que los problemas cognitivos en sus pacientes se agravaron en “personas arriba de 60 años, pero también puede afectar personas jóvenes de la edad media 40 y 50 años”.



Por su parte, el neurólogo Nelson Betancourt también confirmó que había evaluado a pacientes con problemas neurológicos.



“En mi práctica diaria veo cada vez más pacientes jóvenes con problemas de memoria y concentración. Y muchos pacientes mayores de edad en los que ya existía un problema cognitivo previo se ha acelerado el proceso (debido al covid) llevándolos a un deterioro rápido de sus funciones mentales’’, dijo.

¿Existe alguna solución?

A criterio del científico Marco Tulio Medina estos problemas neurológicos aún se están estudiando para saber si serán temporales o permanentes.



“Ahorita es un tema de investigación dado que el covid 19 es una enfermedad joven’’, aclaró.



El neurólogo Nelson Betancourt explicó a EL HERALDO que la posibilidad de recuperación de estos daños neurológicos dependen de muchos factores.



“Va a depender de muchos factores propios de cada individuo, así como el grado de daño provocado por la enfermedad. Es necesario realizar estudios de seguimiento a largo plazo de estos pacientes y correlacionar sus síntomas con un estudio de imagen cerebral para determinar si existe un daño estructural irreversible’’, informó.



De igual modo explicó que hay algunas recomendaciones que pueden hacer los pacientes como tener un “estilo de vida saludable, dormir bien, hacer ejercicio, dejar de fumar, tratar la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia (colesterol), así como controlar el estrés y mejorar la salud mental; puede generar un efecto positivo’’.



“Es importante mantener estimulada nuestra mente con actividades que nos supongan pequeños retos, una de las actividades más reconocidas es la lectura, el ajedrez y los juegos de mesa, ya que muchos de ellos requieren habilidades de cálculo, de memoria reciente y de capacidad de previsión’’, especificó.



Indicó que hay formas de favorecer la actividad cognitiva con “todo lo que implique aprender y adquirir nuevos conocimientos, ya sea tomar clases de cocina o el aprendizaje de un idioma o instrumento musical’’, concluyó.

Conclusiones:

Hay suficiente evidencia científica que prueba que las personas han presentado luego del covid-19 problemas neuronales relacionados con alteraciones de memoria de corto plazo, resolución de problemas y otros más graves como derrames cerebrales.



Los expertos comentaron a EL HERALDO que han evaluado casos de pacientes que después del covid-19 presentaban problemas de memoria, concentración y alteraciones de la escritura relacionados con problemas neurológicos.



Por consiguiente este medio califica la aseveración de que el covid-19 provoca discapacidad intelectual como Verdadero.