Francisca Lachapel muestra su figura tras dar a luz: "El reto no va a ser fácil"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel, mostró por primera vez cómo luce su cuerpo 40 días después de haber dado a luz a su hijo Gennaro.



Desde que estaba embarazada la dominicana recibió críticas por cómo lucía su cuerpo por haber subido de peso.



Esta vez en lugar de esconder su figura, Lachapel decidió publicar una foto de ella en ropa de hacer ejercicio mostrando la flacidez producto de la panza de embarazo.

Aunque afirmó sentirse insegura por cómo luce, aseguró que comenzará un nuevo reto que no será nada fácil.



Este fue su mensaje:



"Me encantaría decirles que es un #tbt pero no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ¡ser mamá de Genaro!

Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi.



Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!



A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro. ¡Feliz día! Acepto cualquier consejo!"