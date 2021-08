Piden a Interpol emitir alerta roja contra Laura Bozzo y buscarla por 190 países

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presentadora Laura Bozzo podría ser buscada por 190 países luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México solicitó a la Interpol una ficha roja para localizar a la conductora peruana, tras evadir una orden de captura en su contra.

La noticia se conoció el miércoles, luego de que un juez federal vinculara a proceso a la presentadora, acusada por un delitos fiscal de 12 millones de pesos, tras vender un bien inmueble que estaba embargado.

Tras conocerse la situación, el juez solicitó una orden de captura, pero Bozzo no se ha presentado ante la justicia, desatando la solicitud hacia la Interpol.

Por su parte, la conductora de Laura en América presentó desde el jueves pasado un amparo ante un juez federal del Estado de México y solicitó en su demanda suspender la orden de aprehensión. Sin embargo, hasta el momento el juzgado no ha frenado ninguno de los mandamientos judiciales.

Según el programa ATV Noticias, Bozzo les concedió una entrevista desde la clandestinidad en la que dijo: "Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no habló, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de qué hablar”, negándose a dar más detalles.