Alcaldía del Distrito Central gastó L 35.6 millones en cisternas de segunda mano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde la colonia Altos de la Laguna, al norte de la capital, se observa un enorme carro cisterna blanco con la bandera de Honduras grabada a los costados que avanza a vuelta de rueda.



La señora Tomasa Medina tiene sus barriles vacíos y los 40 lempiras con los que podría comprar comida para sus hijos los aparta para adquirir un barril con agua a las cisternas privadas.



“Desde aquí solo miramos pasar los tanques de la alcaldía porque donde estamos los más pobres no regalan agua, viera cómo deseamos que lleguen”, narró la señora al equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

En junio de año pasado, la Alcaldía de Tegucigalpa firmó un contrato para la compra de 30 camiones cisternas usados a un precio de 35.6 millones de lempiras.



De un día para otro aparecieron los carros en los predios donde funcionaba la Villa Navideña en el bulevar Juan Pablo II de la capital, pero hasta el momento no han sido usados en su totalidad para llevar el vital líquido hasta los sectores más marginales.



El equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta estos predios para ver el funcionamiento de los automotores.

Son unidades móviles de segunda mano compradas a cerca de 1.2 millones de lempiras. Foto: El Heraldo

Daños

¿Quién va a llevar a los de EL HERALDO?, cuestionó la encargada de despachar a los conductores hacia las diferentes rutas a eso de las 6:45 de la mañana.



“Yo no puedo, ese carro anda botando agua”, respondió un conductor. “Quedate para que lo revisen”, respondió la encargada.



“El que va para La Mololoa, usted dice que sube al cielo en ese carro, llévelos”, ordenó de nuevo la mujer con autoridad, pero dentro del grupo de operadores de las cisternas increpó un señor: “Jefa, recuerde que la puerta del pasajero de ese carro anda mala, yo subo con él, pero no se puede abrir, ¿cómo se van a subir y bajar?”



“Bueno, que se vayan con la 386 para colonia Unidad y Fuerza”, resolvió la funcionaria municipal. Al ver que unos carros se quedaban por desperfectos mecánicos, el equipo de EL HERALDO cuestionó por qué no se usaban las otras cisternas.

Uno de los conductores detalló a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que uno de los vehículos tiene señales de rozaduras porque en un borde se le levantaron las llantas delanteras y quedó en el aire, casi hubo una accidente grave.



Explicó que, por el momento, solo ocupan las cisternas que tienen sistema de suspensión de hojas de resorte, porque las otras utilizan un sistema neumático o de boyas, detallaron.



“Estas no están utilizables, porque ese sistema que anda es peligroso, no son para las calles de la capital y se corren, ya se han estallado varias llantas”, dijo el motorista.

Unas 15 cisternas no están siendo utilizadas porque el sistema de suspensión es una amenaza para los conductores. Foto: El Heraldo



Equipo de segunda

EL HERALDO Plus tuvo acceso al contrato de compra de este equipo pesado, que según las autoridades municipales busca abastecer de agua a toda la ciudad, en especial a la población más necesitada.



El llamado a licitación lo realizó la comuna capitalina el 5 de junio de 2020 a todas las empresas interesadas.



Lo extraño del proceso es que se anunció la adquisición de 30 camiones cisternas “usados” para el Comité de Emergencia Municipal (Codem) de la AMDC.



Autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) indicaron a EL HERALDO que no está permitido que las instituciones públicas o municipales compren vehículos de segunda mano, a menos que lo apruebe el Congreso Nacional o mediante decreto ejecutivo.

EL HERALDO obtuvo el contrato número 0897/GLA/AM DC/2020, para la adquisición de 30 camiones cisternas usados, donde se dan detalles de la compra que se concretó entre febrero y marzo de 2021.



El documento establece que en la licitación la AMDC demandaba 30 unidades año 2012, es decir, que tuvieran una antigüedad de ocho años de uso. Las especificaciones del contrato indican que se requirió un vehículo con motor promedio de 300 a 425 HP (caballo de fuerza) con un cilindraje promedio de 7,000 a 11,000.



La transmisión debía ser mecánica, con doble rodaje y el vehículo debía tener la capacidad de transportar un tanque cisterna de 4,500 galones, que equivale a 84 barriles.

El tanque debía ser ovalado nuevo o de reciente fabricación, cubierto con pintura anticorrosiva interna y externa.



Bajo estos parámetros, la AMDC recibió los 30 camiones tipo cisternas marca Mack de origen americano, año 2013, es decir, al 2021 tienen ocho años de antigüedad.



El motor de los camiones es MP78-542461-H1-H, diésel, cilindraje de 12,800, tres ejes color blanco, con un tanque para agua con capacidad de 84 barriles.

Expertos en temas de compras para el Estado detallaron a EL HERALDO que, aparte de no estar permitido comprar equipo de segunda, los automotores a los cinco años de haber salido de la agencia bajan en un 65% por ciento su precio por la depreciación.



El contrato en poder de EL HERALDO muestra que las 30 unidades tuvieron un valor de 35,666,100 lempiras.



El valor unitario de cada camión cisterna es de 1,033,800 lempiras, más los impuestos, es decir, cerca de 1.2 millones de lempiras cada uno. Si bien la municipalidad necesitaba la autorización del CN o del Poder Ejecutivo para hacer compra de equipo de segunda mano, los documentos del portal de transparencia de la AMDC muestran que todo se hizo con base en los decretos de emergencia aprobados para atender la pandemia por covid-19.



El aviso de licitación pública indica que el proceso se efectuaría conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y amparado en el decreto de emergencia N° 37-2020.

La evaluación mecánica de cada uno de los carros cisternas la hizo el jefe de los talleres de la misma alcaldía capitalina, Miguel Maradiaga, quien afirma que los vehículos están en buen estado y listos para operar. Foto: El Heraldo

