Reforma del Congreso Nacional genera tensión en el CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva polémica se generó el miércoles en el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando la consejera Rixi Moncada denunció que a última hora el Congreso Nacional hizo una reforma quitándole al organismo la facultad de administrar el presupuesto.



Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que los pagos que el CNE hará a sus proveedores los hará ahora Casa Presidencial.



“Ya no se van hacer transferencias, los pagos y el último botón de la computadora para esos pagos lo va a apretar la Presidencia de la República”, aseguró.“Hay dos artículos: el que destruye la independencia y la autonomía del CNE y el segundo es la entrada en vigencia”.

El párrafo del Congreso dice: “Se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) la identificación y el registro de las asignaciones de gasto contenidas en las estructuras del Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2021 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) los formularios de gasto (F01) con el beneficio final de pago del prestador y/o proveedor del bien o servicio recibido, siguiendo los procedimientos oficiales del gasto denominado: momentos del pre-compromiso, compromiso y devengado”.



La denuncia de la consejera Moncada generó eco de inmediato en el Congreso Nacional. En nombre de la directiva de este poder del Estado el diputado nacionalista, Renán Inestroza, afirmó que “Rixi Moncada actúa como una niña a la que no le dejan hacer lo que ella quiere”. “Siafi está actuando conforme al artículo 355 de la Constitución, por lo que no es inconstitucional que realice los pagos, pero el CNE deberá realizar todos los pagos”, dijo.



Por su parte, el también consejero Kelvin Aguirre (del Partido Nacional) manifestó que el cambio de la forma de pago no afecta en nada la autonomía e independencia del CNE.

