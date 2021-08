Boxeador hondureño entrena en el garaje de su casa ante el cierre de la Villa Olímpica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el deseo de superarse y convertirse en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Honduras, Gerardo "Chocolate" Sánchez sale a correr todos los días a las 4:30 de la mañana desde su casa ubicada en el barrio El Reparto de la capital hasta el cerro El Picacho y posteriormente regresa a su hogar para continuar con su rutina de entrenamientos.



Ante la llegada de la pandemia del covid-19 a Honduras y la imposibilidad de entrenar en el gimnasio del portón número 4 de la Villa Olímpica, el joven pugilista se las ha tenido que ingeniar y desde el garaje de su casa ha instalado un gimnasio improvisado de boxeo para seguir con sus entrenamientos y no perder el ritmo de cara a sus futuras peleas.

Desde la llegada del letal coronavirus al país, Gerardo Sánchez y los demás pugilistas que entrenaban día a día en la Villa Olímpica se vieron obligados a abandonar el "Cuartel de los Campeones" por recomendación de las autoridades de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid), con la promesa de que regresarían al lugar cuando la situación se normalizara, sin embargo, ha pasado año y medio desde aquel momento.



Julián Solís, entrenador de grandes boxeadores hondureños como Josec "Escorpión" Ruiz, Miguel "Muñeco" González, José "Pupita" Güity y ahora encargado de guiar a Gerardo "Chocolate" Sánchez hacia el éxito en los cuadriláteros lamenta la situación y hace un llamado a las autoridades para llegar a una solución.



"A raíz de la pandemia el año 2020, en marzo, nosotros vivíamos y entrenábamos ahí a los pupilos y a Gerardo "Chocolate" Sánchez. Nos vimos obligados a salir por la situación que se estaba dando, entonces el señor Vinicio Valdez, director de Conapid, nos dijo que esto sería mientras estuviera esta situación problemática por la pandemia, cuando las cosas empiecen a volver a la normalidad ustedes van a volver aquí al gimnasio a hacer sus entrenamientos, pero ha pasado de eso aproximadamente año y medio", lamentó Solís.

Gimnasio improvisado en el garaje de su casa

A raíz de la imposibilidad de entrenar en el gimnasio del portón número 4 de la Villa Olímpica y para continuar con su preparación como deportista, Gerardo Sánchez tuvo que ingeniárselas para seguir practicando boxeo y en el garaje de su casa logró instalar un gimnasio improvisado, de la mano de su entrenador, sin embargo el deportista no cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo su preparación.



EL HERALDO se trasladó hasta el barrio El Reparto y pudo constatar las condiciones en las que se entrena el joven pugilista, que sueña con representar a Honduras.



Con la ayuda de sus padres, su entrenador y de algunos de los encargados del "Cuartel de los Campeones" en la Villa Olímpica pudo instalar dos sacos de boxeo, dos juegos de mancuernas y un aparato que utilizan los boxeadores para practicar sus golpes y diferentes movimientos.

El pugilista logró colgar dos sacos de boxeo en el gimnasio improvisado que tiene en el garaje de su casa. Foto: Roberto Ramos | EL HERALDO





Desde ese momento, Gerardo "Chocolate" Sánchez y Julián Solís han estado entrenando todos los días para afrontar peleas a nivel internacional y a pesar de la adversidad y los obstáculos que ha presentado la pandemia para ambos deportistas, el pugilista hondureño ha conseguido importantes victorias, la más reciente el pasado 31 de julio ante el nicaragüense José García por la vía del nocaut.



"Desde que se dio la situción de la pandemia y dejamos de entrenar en el gimnasio, "El Chocolate" como vive en El Reparto se venía a correr todas las mañanas a las 4:30 aquí a El Picacho, corría aproximadamente 50-60 minutos y luego guindó un saco 'hechizo' de esos en los que pesan los quintales de maíz, lo llenaron de ropa y lo guindaron ahí en su casa para ocuparlo de "Pushing bag". A raíz de eso él siempre tenía comunicación con mi persona y yo le digo vamos a esperar un poquito para poderte ir a entrenar a tu casa, y vamos a gestionar con don Vinicio y nos comunicamos con él para que nos permitiera sacar dos sacos de boxeo del gimnasio, entonces él muy amablemente nos permitió sacar los sacos y los guindamos en la casa. También nos permitió sacar dos juegos de mancuernas, un aparato especial para recibir golpes de boxeo y logramos acondicionar el garaje como un gimnasio de boxeo".

Pero a pesar de que "El Chocolate" y su entrenador han podido continuar con sus prácticas a diario, lo cierto es que el lugar no reúne las condiciones óptimas para el desarrollo de un prometedor pugilista, ya que hacen falta elementos muy importantes como el ring e implementos muy utilizados dentro del mundo del boxeo como la llamada "pera loca" y los diferentes sacos de boxeo.



"Necesita el gimnasio que cuente con el ring. En el ring se aprende a caminar, a desplazarse, a utilizar las cuerdas. También tenemos la necesidad de traer sparring (fogueos) extranjero, sparring nicaragüense, sparring panameño, sparring guatemalteco con un gran nivel boxístico para que le vengan a enseñar las picardías del boxeo", explicó a EL HERALDO Julián Solís.



Ante este panorama, Gerardo "Chocolate" Sánchez habló con este rotativo sobre lo difícil que ha sido venir entrenando desde el garaje de su casa en todo este tiempo, sin embargo, no ocultó las ganas de superarse y seguir entrenando para nuevos combates y seguir poniendo en alto el nombre de Honduras en el cuadrilátero.



"La idea de entrenar en mi casa nace al no tener un espacio, como ser nuestro gimnasio en la Villa Olímpica, entonces como tenemos ese compromiso, ese amor por el país y queremos hacer cosas relevantes por nuestra patria yo seguí entrenando. He seguido con la disciplina, la dedicación, la determinación, entonces decidí colgar un saco para no perder el ritmo, decidí elaborarlo y pegarle, seguir así con el ritmo que teníamos en el gimnasio, estarle dando al saco, haciendo sombras, viniendo a correr como siempre lo hemos hecho", declaró Sánchez.

"En parte nos ha afectado el no poder practicar en el gimnasio, hemos evolucionado claro que sí porque hemos seguido, no hemos parado, hemos estado siempre entrenando al 100%, sin embargo no contamos con un ring que nos sirve para caminar, con las cuerdas que nos sirven bastante para el trabajo de cuerdas y eso nos sirve para traer sparrings internacionales que nos vengan a enseñar más, que nos dejen esa enseñanza que es tan necesaria para evolucionar al siguiente nivel del boxeo, entonces en parte por esto nos ha venido afectando", dijo el joven de 19 años que también ha conseguido victorias en Guatemala.

Con mucho esfuerzo y dedicación, Gerardo Sánchez lanza sus golpes con el anhelo de convertirse en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Honduras. Foto: Roberto Ramos | EL HERALDO





De igual manera, la promesa del boxeo catracho agregó que: "lo que más nos afectó fue que no tuvimos guanteo, mucho sparring por lo mismo, porque no tenemos un sitió que contenga un ring, ese ring está en el gimnasio, entonces nos afectó bastante, solo tuvimos como tres o cuatro guanteos y teniendo este gimnasio abierto con el ring pudimos haber tenido unos 10, 12 tal vez unos 15, sin embargo siempre nos entrenamos al máximo a pesar de no contar con los implementos y esto nos permitió ir a lograr una victoria".

¿Quiénes los apoyan?

Otra situación que ha sufrido Gerado "Chocolate" Sánchez es la falta de apoyo hacia el boxeo en Honduras, lo cual anteriormente ha provocado que se pierdan grandes talentos como el de Miguel "Muñeco" González y Josec "Escorpión" Ruiz, quienes decidieron ir a probar suerte fuera del país para continuar con su trayectoria en el deporte de los guantes.

En el caso del "Chocolate", ante la falta de apoyo del gobierno hacia el deporte en general, tanto el pugilista, su familia y su entrenador han tenido que costear algunos de sus gastos de su bolsillo, aunque también reconocieron que han tenido el apoyo de más personas que creen en el proyecto y confían que el joven de 19 años puede poner muy en alto el nombre de Honduras.

Entre las personas que patrocinan y siguen muy de cerca la trayectoria de Sánchez se encuentran Godofredo Fajardo, Jorge Gil, Rolando Moya, Roberto Robles y el oficial Hernández Aguilar de las Fuerzas Armadas, quienes de su bolsillo han hecho aportes económicos para que el peleador pueda continuar adelante con su carrera.



Pero más allá del apoyo financiero que puedan recibir de sus patrocinadores, todo el equipo que está detrás de la preparación de Gerardo Sánchez reconoce que en Honduras no hay apoyo hacia el boxeo y han tenido que buscar oportunidades fuera del país para que el boxeador continué con su carrera que va en ascenso.

Gerardo "Chocolate" Sánchez entrena a diario con el objetivo de poner en lo más alto el nombre de Honduras en el boxeo. Foto: Roberto Ramos | EL HERALDO





"Aquí no se ha vuelto a montar una velada donde lleguen 5,000-6,000 personas, practicamente el boxeo ha desaparecido y surge "El Chocolate" Sánchez, un muchacho con un gran potencial, pero no lo podemos hacer pelear aquí en Honduras todavía porque no hay forma, entonces tenemos que ir a Guatemala, tenemos que ir a Nicaragua y ganar en esos países, aunque gracias a Dios hemos ganado por la preparación del "Chocolate" y porque Dios siempre nos protege pero ganar en esos países cuesta", lamentó Julián Solís.



Ante esta situación, el preparador del boxeador hizo un llamado a las autoridades encargadas del deporte en el país, al público en general y a los medios de comunicación para brindarle más apoyo a Gerardo "Chocolate" Sánchez.



"Este es el mejor momento porque tenemos la persona indicada, eso cuesta encontrarlo, tenemos un grupito de personas que están dispuestas a poner su dinerito, tenemos un gran manager como Godofredo Fajardo, yo en el boxeo 'estoy de pechito', yo estoy casado con el boxeo", expresó Solís.

Gerardo "Chocolate" Sánchez y Julián Solís trabajan con un solo objetivo: ser campeones mundiales de boxeo. Foto: Roberto Ramos | EL HERALDO

Piden volver al gimnasio

Tanto Gerardo "Chocolate" Sánchez, como su entrenador Julián Solís hicieron un llamado a las autoridades de la Conapid para regresar al gimnasio del portón número 4 de la Villa Olímpica y así poder entrenar en las condiciones adecuadas de cara al tercer combate que afrontará el pugilista al cierre de este año.



Solís compartió con EL HERALDO una carta pública en donde pide al director de la Conapid, Vinicio Valdez, les permita junto a Gerardo Sánchez volver a entrenar en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, ya que actualmente el boxeador de 19 años está representando de gran manera a Honduras a nivel internacional y necesita un lugar en donde pueda entrenar con las condiciones necesarias.

En esta carta Julián Solís pide a las autoridades de Conapid la habilitación del gimnasio del portón número 4 de la Villa Olímpica. Foto: Roberto Ramos | EL HERALDO





Por su parte, "El Chocolate" también hizo un llamado para que las autoridades les permitan regresar al "Cuartel de los Campeones" y seguir evolucinando en su prometedora carrera, ya que él sueña con darle a Honduras un campeón mundial de boxeo nacido en suelo catracho.

"Yo a las autoridades de la Villa Olímpica les pido por favor, que nos habiliten el 'Gimnasio de los Campeones', que lo hagan por el país , que lo hagan porque tenemos un compromiso por dejar a nuestro país en lo más alto y que sepan que yo también estoy comprometido para entrenarme al 100, entrenarme al máximo, pero necesitamos este espacio para seguir evolucinando y darle victorias al país".