Honduras: Por rebrotes de covid-19, alcaldes piden cerrar escuelas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La orden llegó desde la alcaldía municipal: Por favor, dejar de impartir clases por al menos un mes debido al alto porcentaje de casos de covid-19.



El municipio de Curarén, Francisco Morazán, está dentro de los primeros 154 municipios seleccionados por la Secretaría de Educación para el regreso semipresencial a las clases.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO llegó hasta esta zona y otras de Honduras, donde comprobó que los maestros sí están impartiendo clases de forma semipresencial antes de recibir luz verde oficial.



A la par del palacio municipal, frente a la plaza central de Curarén, está una enorme casona con la puerta de madera carcomida y con un rótulo que dice triaje.



“Entre, mire cómo estamos de casos...”, invitó el alcalde municipal de Curarén, José Pacheco, al equipo de EL HERALDO.

El lugar estaba oscuro, algo tenebroso, del lado derecho se escuchaban quejidos de agonía y sonidos leves de tos que salían de esas gargantas esforzadas, que guerrean contando los minutos por sobrevivir.



El médico Moisés Bueso asistía a los pacientes y la enfermera buscaba medicamento en cajas y estantes. “Estamos en una situación grave en este momento”, exclamó el galeno con la frente sudada que brillaba en la oscuridad.



Lo único que permitió ver el delicado estado de salud de los pacientes en las tinieblas del lugar fue el flash del fotógrafo, revelando el duro momento que vivían esos ciudadanos.

En muchos municipios hay alta incidencia y poca bioseguridad. Foto: El Heraldo



La nueva orden: cierren

A uno 30 metros del traje funciona la escuela Ramón Rosa, donde la maestra Anilda Cruz impartía clases a sus alumnos.



“Yo me asusto cuando el ministro de Educación dice que va abrir los centros educativos de manera semipresencial, si nosotros no hemos parado”, reveló.



Indicó que ellos son responsables y que con los padres de familia han costeado las medidas de bioseguridad a los alumnos, pero muchos maestros se han enfermando, cumpliendo con su deber.



Mientras que el jefe municipal aseguró que desde que comenzó la pandemia Curarén ha sido de los municipios más afectados y en este momento la situación es más crítica.

“Las autoridades a nivel central bien lo saben, en Curarén los casos de covid-19 están altos en las 16 aldeas y los 148 caseríos, no solo en el casco urbano”, afirmó.



El alcalde buscó entre sus papeles y luego exclamó que “las autoridades educativas dicen que en Curarén no hay casos de covid-19 y eso es mentira, tenemos casos de covid-19 y hemos tenido fallecidos con sospechas”.



Refirió que “aquí han habido clases en todos los centros educativos todo el año, de manera semipresencial, por eso nosotros en este momento les hemos pedido que en vez de reabrir, cierren por un tiempo, porque el triaje está lleno”, mostrando la circular que envió.



Reflexionó que muchos maestros han salido positivos del virus, pero han sabido cuidarse, aunque por ellos mismos, ya que como alcaldía no tienen recursos, solo el gobierno les debe cinco meses de transferencias.

Los triajes en la cabeceras municipales están llenos de pacientes. Foto: El Heraldo

Incidencia

El análisis del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) sobre el covid-19 en niños y jóvenes en edad escolar muestra que la población de 5 a 19 años presenta un incremento importante de casos a finales de julio y principios de agosto.



Desde la semana epidemiológica 11 del 2020 a la 29 del 2021 (18 al 24 de julio), se encontró que la tasa de morbilidad (enfermos) más elevada fue en las mujeres de 15 a 19 años con 2.3 casos por cada cien mil habitantes, mientras que en menores del sexo masculino de la misma edad fue de 1.3 por cada cien mil habitantes.



La tasa de mortalidad general por covid-19 entre los 5 a 19 años de edad es similar en ambos sexos, es decir, de 1.2 a 1.3 por cada cien mil habitantes.



No obstante, en lo que se refiere a letalidad el grupo de menor edad, es decir, de 5 a 9 años, para ambos sexos es donde se reporta la mayor tasa, con 0.33 por ciento.

¿Abrir o cerrar?

En muchos municipio está la disyuntiva de abrir o cerrar, ya que la propagación del covid-19 se ha disparado en los últimos meses.



Darío Zúniga, pediatra del Hospital Escuela, advirtió a EL HERALDO que ha aumentado la brecha de los menores infectados y, viendo los casos que muchos tienen afectación pulmonar como si fuesen adultos, “podemos asegurar que clínicamente la variante delta está entre nosotros”.



Indicó que “es preocupante porque no habíamos visto ese tipo de neumonías en niños. Es una situación bastante difícil”.

Las alcaldías piden a los maestros que cierren por un tiempo las escuelas. Foto: El Heraldo

Mary Izaguirre, directora municipal de Educación en San Antonio de Flores, El Paraíso, afirmó que ellos difícilmente volverán a clases como manda la Secretaría de Educación, porque no existen las condiciones por la propagación de la enfermedad.



“Según nuestras autoridades locales, en este momento no tenemos las condiciones para retornar a clases, porque nos informaban que de 50 pruebas de covid-19 que se hicieron, 45 salieron positivas”, afirmó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO.



Como soporte, la funcionaria citó que la dirección departamental de Educación de El Paraíso advirtió que si había un nivel de contagio arriba del cinco por ciento no se podían reactivar las clases tradicionales.

La maestra mostró una nota donde las autoridades municipales ordenaban no abrir los centros educativos, ya que la pandemia está fuerte en el municipio.



Son 36 centros educativos en el municipio, pero solo 12 podrían ir a la reapertura. En San Lucas, El Paraíso, también viven el mismo dilema, porque mucha gente se ha contagiado, pero no busca asistencia.



¿Abrir o cerrar? No hay un acuerdo total, porque justo cuando la Secretaría de Educación anuncia el plan de retorno, los contagios de menores vienen en alza.

Los maestros están atendiendo a sus alumnos, algunos se han contagiado. Foto: El Heraldo

