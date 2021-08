Agenda 2021: calendario y horarios de Honduras en eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sueño mundialista de la Selección de Honduras dará inicio en el mes de septiembre con tres juegos que están a la vuelta de la esquina.



La Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth), le está apostando muy en serio al trabajo del entrenador uruguayo, Fabián Coito. Sin embargo, el adiestrador uruguayo aún sigue buscando el once ideal después de dos años al mando de la H.



La reciente participación en la Copa Oro 2021, dejó a la Bicolor con el sueño de avanzar a la gran final. México, lesiones y varios casos positivos de covid-19, fueron un obstáculo para que Honduras dejara una buena presentación.



El mayor problema de la H para este año sigue siendo la parte ofensiva, Alberth Elis se perderá parte de la eliminatoria por una lesión. Romell Quioto y Choco Lozano podrían ser solución sino reaen en sus viejas lesiones.



La octagonal será muy agresiva como en otras ocasiones, Canadá, Estados Unidos, México y El Salvador, Jamaica y Costa Ria, serán los rivales que deberá vencer la Selección de Honduras en el sueño de llegar a su cuarto mundial de fútbol.

Rivales que evolucionan

Estados Unidos, reciente campeón de la Copa Oro, le apostará al talento de Christian Pulisic, campeón de la Champions League con el Chelsea de la Premier League. Es su principal referente en esta eliminatoria.



México que no necesita carta de presentación, tiene en aprietos al Tata Martino en convocar a los mejores tanto de la Liga MX como los que juegan en el extranjero.



El Salvador, Jamaica, Panamá y Costa Rica, serán las selecciones que deberán aprovechar su localía en los próximos meses, ya que los puntos sumados como local, al final son claves para clasificar a un nuevo mundial.



Aquí el calendario

Septiembre

Honduras vs Canadá

Fecha: 2 de septiembre

Lugar: BMO Filed

Hora: 6:05 PM



Honduras vs El Salvador

Fecha: 5 de septiembre

Lugar: Estadio Cuscatlán

Hora: 5:00 PM



Honduras vs Estados Unidos

Fecha: 8 de septiembre

Lugar: Estadio Olímpico, San Pedro Sula

Hora: 8:05 PM

Octubre

Honduras vs Canadá

Fecha: 7 de octubre

Lugar: Estadio Olímpico, San Pedro Sula

Hora: 6:05 PM



Honduras vs México

Fecha: 10 de septiembre

Lugar: Estadio Azteca

Hora: 6:05 PM



Honduras vs Jamaica

Fecha: 13 de septiembre

Lugar: Estadio Olímpico, San Pedro Sula

Hora: 6:05 PM

Noviembre / Por definirse horario

Honduras vs Panamá

Fecha: 11 de noviembre



Honduras vs Costa Rica

Fecha: 15 de noviembre