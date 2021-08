Ramón "Primitivo" Maradiaga a punto de convertirse en entrenador del Platense  

Además de la oferta del Platense, Maradiaga confirmó que también ha sido contactado por otro equipo de la Liga Nacional, sin embargo no reveló el nombre.

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- Ramón "Primitivo" Maradiaga está a punto de convertirse en nuevo entrenador del Platense, club que actualmente es dirigido por Nicolás Suazo, quien ha tenido un mal inicio en el Torneo Apertura 2021 con dos derrotas y un empate.



El propio Maradiaga reveló que ha tenido conversaciones con Allan Ramos, directivo del tiburón y esta misma noche podría hacerse oficial su llegada a la dirección técnica de los selacios.

LEA TAMBIÉN: Jonathan Rougier fue juramentado como ciudadano hondureño



"Ya hablé hoy con Allan Ramos y estamos definiendo. Existe la posibilidad, todo depende de lo que pueda desarrollar en las próximas horas para definir si formo parte del Platense. En el transcurso del día podemos llegar a un feliz entendimiento", declaró el "Primi" Maradiaga.



De esta manera Maradiaga estaría regresando a los banquillos en la Liga Nacional luego de su paso por la dirección técnica del Vida, club del cual salió a raíz de problemas con la directiva de los cocoteros.



La llegada del "Primitivo" al Platense parece inminente y ya solo faltan detalles para que estampe su firma, sin embargo, el veterano estratega reconoció que tiene ofertas de otro equipo en la Liga Nacional pero no quiso revelar su nombre.



"La verdad que tengo ofrecimiento de otro equipo (en Honduras) en el cual está por definirse; esto se lo manifesté a Allan Ramos y espero que en el transcurso de las horas se hace o no, de lo contrario tomaré esa opción que me salió", explicó Maradiaga en una entrevista a Radio Freedom.

ADEMÁS: Clubes de la Liga Nacional infringen las reglas anticovid

Nicolás Suazo sigue al frente de momento

De momento y mientras se resuelve el tema de la llegada de Ramón Maradiaga, Nicolás Suazo sigue al frente del Platense, sin embargo las dudas a lo interno del tiburón están a la orden del día luego de caer el pasado fin de semana ante el Real España.



Los de Puerto Cortés han tenido un mal arranque de campeonato en las primeras tres jornadas, registrando derrotas frente a Motagua y Real España y un empate ante Honduras Progreso.



Hasta el momento Ramón "Primitivo" Maradiaga no ha aceptado la oferta para entrenar al Platense debido a que tiene otra oferta de un equipo de Liga Nacional, sin embargo las negociaciones parecen estar bastante avanzadas y esta misma noche podría hacerse el anuncio.

VEA: ¿Quiénes son los extranjeros que llegaron a Honduras para el Torneo Apertura 2021?