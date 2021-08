Clubes de la Liga Nacional infringen las reglas anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ni siquiera se han jugado tres jornadas completas y ya se dejaron ver reiteradas infracciones al protocolo establecido para la vuelta de los aficionados a los estadios de fútbol en el país.



El balompié no escapa a esa cultura catracha de violentar las reglas. La mayoría de los clubes pasó clamando la reapertura de los inmuebles deportivos para tener una inyección económica y en las primeras de cambio muchos de ellos ya se llevaron de encuentro las normas instauradas.

Aunque el doctor José Lara, jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), considera que “no nos ha ido tan mal” con el cumplimiento del protocolo, lo cierto es que sí se han transgredido algunos requisitos que se definieron para el regreso de la hinchada.



Entre la rebeldía de muchos aficionados por apegarse a la ley y la apatía -y hasta contribución- de los clubes, las imágenes han evidenciado que algunas prohibiciones han quedado en papel mojado.



El 3 de agosto se anunciaron los lineamientos a seguir: 20 por ciento del aforo del estadio, prohibición a la entrada de menores de edad, solo barra local con un máximo de 150 integrantes, distanciamiento de un metro y medio, uso de mascarilla y, entre otros, la no venta de bebidas alcohólicas.



Apenas comenzó a rodar la pelota y en La Ceiba, en el 1-1 entre Vida y UPNFM de la primera jornada, se vio la presencia de niños entre los aficionados y también se observó a hinchas sin mascarilla.



Salomón Galindo, secretario de la Liga Nacional, dijo que Sinager les envió un informe que hacía constar dicha contravención y la LNP le hizo una advertencia al equipo cocotero. Pero esa solo fue una de las primeras infracciones a la ley.

Más de 150 barristas

En prácticamente todos los 14 juegos disputados se ha visto gente sin cumplir el distanciamiento, a pesar de esfuerzos como el de Victoria, que colocó personal en el Municipal Ceibeño con carteles en los que se hacía un llamado a sentarse silla de por medio.



“La gente se coloca bien, pero apenas cae un gol se junta. Como que todavía no estamos preparados, sin embargo, se trata un poco de educarnos, porque de lo contrario no vamos a tener partidos con público”, expuso Lara.



Otra falta es la relacionada a las barras. El reciente domingo la barra visitante del Real España estuvo en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, mientras que en Tegucigalpa las imágenes delataron claramente la sobrepoblación de la Ultra Fiel en el Nacional, en el duelo de Olimpia contra Vida.



El León informó que en Sol Sur se vendieron 78 boletos y quedaron 72 disponibles, pero el lente de EL HERALDO demostró claramente que eso no era cierto. En el sector de la barra no solo habían más de 78 personas, sino que claramente habían más de los 150 barristas permitidos por el protocolo.

Olimpia reportó que el domingo solo llegaron 78 barristas, pero la imagen demuestra claramente que había unas 250 personas.

¿Y el 1.5 metros de distancia?

El mismo Olimpia, en el duelo ante Real España, puso a la venta 324 boletos en una zona que está destinada para la Ultrafiel. “Lo que pasa es que hay un lugar para la barra, pero hay gente que llega y se les une. Pero también se va a trabajar en eso”, dio su explicación Lara al respecto.



En partidos como Marathón-Motagua en el Yankel Rosenthal y Olimpia-Real España en el Nacional aparentemente había más del 20 por ciento del aforo del estadio, aunque los datos ofrecidos por los clubes se apegan a las cantidades permitidas. Los Blancos reportaron que imprimieron 6,200 entradas para el clásico moderno y que de esas se vendieron 3,217. El ojo humano dictaba otra cosa.

El Marathón-Motagua en el Yankel evidenció sobre-población.





“Se perdió totalmente el distanciamiento, un gran número de personas sin mascarilla, aglomeraciones en las entradas y salidas de los estadios, barras queriendo acompañar a sus equipos. Si no se enmendan estos errores crasos, los partidos de fútbol contribuirán a aumentar el contagio en el país. Debe haber más supervisión. Se violaron todos los protocolos”, advirtió el doctor Carlos Umaña.

Que el protoloco se ha incumplido es una realidad, pero ¿qué castigos corresponden? Cuando se anunció el regreso de los aficionados, las autoridades explicaron que se estaría haciendo un informe cada jornada y que el incumplimiento de las reglas tiene castigos definidos para el equipo local.

Cuarta falta trae cierre

La primera falta se sanciona con una advertencia, la segunda con un partido en casa sin público, la tercera con tres juegos sin hinchada y la cuarta infracción conlleva el castigo de jugar sin afición el resto de partidos de local en el torneo.



“Nosotros no podemos estar en cada partido ni tampoco en cada momento en el estadio. Lo que hacemos es decirle (a la Liga) que le explique a la gente las reglas porque cuando nos vaya a tocar intervenir a nosotros es para decir: ¿saben qué? mejor sigamos viendo por televisión los partidos. Ellos son los primeros que deben tomar medidas”, contó Lara.

Aficionados del Real España en el Estadio Excélsior el pasado domingo.







El día del anuncio de la reapertura de los estadios al público, el ministro de Copeco, Max González, advirtió que “vamos a estar vigilantes de que se cumpla el protocolo y, si tenemos que retirar el 20 por ciento, lo vamos a hacer”. De momento, no se ha evidenciado una gran vigilancia y no se han conocido mayores llamados de atención para los clubes que han pasado por encima las medidas de bioseguridad.



“No queremos llegar al cierre, no queremos excesos. Los equipos pueden tomar determinaciones antes de los partidos, pero dependemos de la disciplina de los aficionados”, cerró Sinager en la voz del galeno Lara.

