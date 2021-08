Son más de 50 mil hondureños en EE UU los que no podrían votar en elecciones  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 50,000 hondureños que radican en Estados Unidos podrían no votar en las próximas elecciones generales por falta de enrolamiento y de un censo actualizado, según denunció este día la Fundación 15 de Septiembre.



Argumentando que el "Registro Nacional de las Personas (RNP), suscribió un contrato con el Programa Naciones Unidas (PNUD) con el número de proyecto: 00118949, en el cual se establece, claramente, que solo documentarán a las personas que están radicadas en el territorio hondureño", la organización que aglutina a los compatriotas reiteró el llamado de atención a las autoridades, pues consideran injusto que no se les tome en cuenta en el ejercicio democrático.



El coordinador de la Fundación, Juan Flores, dijo en entrevista con EL HERALDO, que en el último censo, realizado en 2017, había 50,000 personas aptas para votar, pero el número ha ido creciendo y además de que no se ha actualizado un censo, todos ellos carecen del nuevo Documento Nacional de Indentificación (DNI).

"Nunca ha habido un enrolamiento, pero hoy no tenemos nada, ya que el padrón electoral está prácticamente en cero, estamos en cero, no sé qué va a hacer el Registro o el Consejo Nacional Electoral", dijo Flores.

El hondureño recordó que hace algunos meses se comenzó a enrolar a algunos compatriotas en diferentes estados del país norteamericano, pero que el proyecto no concluyó y tampoco se sabe cuándo entregarán las identificaciones a quienes sí alcanzaron el proceso.

"Según el comisionado Roberto Brevé, se registraron 16,000 personas, pero no han mostrado algo que certifique eso, además, muchas personas que fueron a dar sus datos no les entregaron un comprobante de que se registraron, les dijeron que les avisarían por Facebook cuando regresen para entregar el DNI", denunció.

Preocupación

Ante lo anterior, la Organización 15 de Septiembre catalogó este hecho como "discriminación a la comunidad migrante, pese a que aporta 7 mil millones de dólares, un 23% del producto interno bruto de la nación", a través de un comunicado.



"Con estas acciones, los Comisionados del Registro Nacional de las Personas, con pleno conocimiento que el plazo máximo para inscribirse en el censo nacional electoral es el 5 de septiembre del 2021, han dejado a la diáspora sin ninguna posibilidad de ejercer el sufragio en las elecciones del 2021", agregaron.



"Esa decisión, a todas luces, es una clara obstrucción a la democracia porque violenta la Ley No. 72-2001 publicada el 19 de junio del 2001. Asimismo, en el 2021, significa un retroceso en la democracia porque no habrá voto en el exterior. Se margina a la comunidad migrante".



"Esta serie de atropellos, violación de derechos constitucionales, violación de derechos humanos y la obstrucción a la democracia la hemos denunciado ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América. Por eso, demandamos que se sancione a los funcionarios públicos que en Honduras nos están lacerando nuestro derecho a votar, lo mismo que al representante del PNUD en Honduras", concluyeron.



