Toni Costa defiende a Adamari López de duras críticas

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Toni Costa demostró una vez más que mantiene una buena relación con su expareja Adamari López y dejó claro que ambos están a cargo de la crianza de su pequeña Alaïa.



Los comentarios negativos contra la exactriz de telenovelas comenzaron luego de que Costa publicara un video junta a su hija, mientras entrenan Taekwondo.



"Esta nueva etapa del Taekwondo nos está gustando demasiado a mi princesa guerrera y a mí, ¿qué les parece nuestra actitud ninja?", escribió el bailarín español.

Sin embargo, esta publicación en lugar de causar ternura y buenos comentarios, Adamari fue atacada por los seguidores de su ex, pues muchos aseguran que Alaïa no es feliz con su madre.



“La carita de Alaïa se ve feliz y cuando esta con su mamá no está así”, “Tan bellos, mi Alaïa siempre súper feliz contigo, Tony”, son algunos de los comentarios en la publicación.



Ante las críticas, el maestro de zumba salió a la defensa de la presentadora de televisión: “Gracias por todos sus bellos comentarios, nos encanta que disfruten con nuestras locuras de padre e hija, pero con todo el respeto que merecen les digo que nuestra hija es feliz con ambos, tenemos algunos 'roles' diferentes como papás y ella siempre es feliz".



Aunque Toni y Adamari terminaron su relación, la pareja está decidida a tener una buena relación y hasta viajaron juntos a Europa durante el verano.