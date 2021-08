"Vine diez veces a la morgue, me decían que no estaba": madre de ahogado en río Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una dolorosa odisea vivió una madre capitalina luego de hallar el cadáver de su hijo en los congeladores de Medicina Forense. El hombre había salido a trabajar, sin embargo, falleció ahogado en las traicioneras aguas del río Choluteca.

El capitalino, quien permanecía como desconocido en la morgue de Tegucigalpa, fue identificado como Selvin Javier Pineda Peña (40) quien era residente en la colonia Policarpo Paz García de Comayagüela.

De acuerdo al relato de Faustina Peña, su progenitora, Pineda habría salido a trabajar hace un par de días para conseguir dinero y así pagar los gastos de su hogar. Se dedicaba a lavar carros en la ciudad, pues debido a la difícil situación económica no encontraba otra fuente de ingresos.

"Mamá iré a lavar unos carros para comprarle su medicamento y algo de comer", recordó que le dijo su hijo, la última vez que lo vio con vida.

Entre llanto y mucho dolor, la madre hondureña no pudo encontrar el consuelo tras la pérdida irreparable de su hijo.

"Solo con el vivía y él me ayudaba en todo. Yo soñaba con él. En el sueño yo le decía: '¿dónde estás hijo?'. Vine diez veces a buscarlo a la morgue, pero aquí me decían que no estaba", expresó con tristeza y lágrimas en sus ojos la hondureña.



Sin embargo, la necesidad de encontrarlo y darle cristiana sepultura, hizo que este día regresara a las instalaciones de Medicina Forense; esta vez, decidida a descubrir el paradero de su vástago.

Al llegar "miré a un joven de ojos verdes dentro de la morgue, quien muy amable me atendió. Me preguntó: '¿cómo era su hijo?'. Yo le dije las características y él buscó hasta que lo encontró", continúo diciendo Peña.

El cuerpo de Selvin Javier fue rescatado de las corrientes del río Choluteca, a orillas de la colonia Miramesí. Empero, no se sabe con exactitud cómo habría terminado ahogándose en sus profundidades.

"Son dos duros golpes, primero fue mi hijo mayor quien era motorista de buses y luego el menor", concluyó manifestando a EL HERALDO la acongojada madre. Tiempo atrás malvivientes le mataron a su otro hijo por cobrarle impuesto de guerra.

Junto a una cruz de madera con el nombre de 'Selvin Pineda' en letras negras y un pequeño ramo de flores, Faustina Peña esperaba este martes le entregaran -al fin- los restos de su infortunado hijo.

